Ministryně obrany Černochová je pěkný břídil

Premiér Fiala je přesvědčen o tom, že jeho vláda je tou nejlepší, jakou jsme kdy měli. V případě Jany Černochové, ministryně obrany, je na první pohled jasné, že Lubomíru Metnarovi, svému předchůdci, nesahá ani po kotníky.

Vzpomínáte ještě na Lubomíra Metnara z hnutí ANO? To byl, panečku, ministr. Co ten uměl, to mu Jana Černochová může jen závidět.

Nedávno se v každé hospodě propírala smlouva na stíhačky F-35 bratru za 322 miliard korun. Podepisovala ji ministryně obrany Jana Černochová z ODS. Podle opozičních poslanců, zvláště pak z hnutí ANO, které by dalo přednost švédským Gripenům, je prý nová smlouva nevýhodná. F-35 prý mohly být nakoupeny výrazně levněji, minimálně o pár desítek miliard korun, možná i o 10%.

Smlouvu kritizoval i minulý ministr obrany Lubomír Metnar z ANO. Při výběru F-35 mu prý, mimo jiné, chyběly konkurenční nabídky. Proto je prý cena nevýhodná.

Na to, jak se nakupovalo za pana ministra z hnutí ANO včera upozornil server Seznam.cz. Za jeho ministrování byl schválen projekt na nákup dvou prototypů dronů „Vážka A“ a „Vážka B“ pro českou armádu. Daňové poplatníky přišel na čtyřicet dva miliony korun.

Proti tomu, co budou stát F-35 je to pakatel a tak by to možná nestálo ani za řeč, kdyby jeden z dronů nestál zhruba 80 000 Kč a druhý se neprodával za 200 000 Kč. Oba dva byly zakoupeny v Číně.

Tak si to shrňme. Za dva drony v ceně 280 000 Kč si státní podnik, který zakázku ministerstva obrany realizoval, naúčtoval 42 000 000 Kč. Předraženo více jak stokrát. Pan exministr tvrdí, že jeho kolegium většinou řešilo zakázky od tři sta milionů korun výše, takže on za nic nemůže a je v tom nevinně.

Pokud by ve stejném duchu nakupovala Jana Černochová zmíněné stíhačky F-35, nepřišly by daňové poplatníky na 322 miliard, ale na 32 200 miliard korun.

No uznejte, není paní Jana Černochová proti svému předchůdci jen takový příštipkář a břídil? V tomto směru nesahá svému předchůdci ani po kotníky.

Příští rok budou volby do Poslanecké sněmovny. Zatím vše napovídá tomu, že vládu bude opět sestavovat Andrej Babiš a na ministerstvo obrany se vrátí Lubomír Metnar. Zaměstnanci nejmenovaného státního podniku se tak mohou těšit na další „zakázku snů“.