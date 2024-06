Móda vylévat si zlo na policistech se z Ameriky dostala už i k nám. Při čtení článků v „novinách“ i zde na blogu může člověk dojít k závěru, že co policajt to gauner, lhář a nebo blb.

Pokud jste pravidelnými hosty zde na blogu iDNES.cz, tak jste také určitě zaznamenali, kolik blogerů a diskutujících je přesvědčeno, že kdyby oni řídili policii nebo ministerstvo vnitra, nezemřel by ani jeden student na FF Karlovy univerzity v Praze. Tím nechci bagatelizovat chyby, kterých se policie při zásahu dopustila. Patřím ale k těm, kteří věří, že se z nich poučí pro případ, kdyby se mělo něco podobného opakovat.

Představoval jsem si, jak bych se asi cítil, kdybych byl policista, který se skutečně snaží „pomáhat a chránit“, a teď jen neustále vnímal ty „splašky“, které kdekdo chrstá na Policii ČR. Asi bych došel k závěru, že změním své působiště.

Dnes mne potěšila zpráva na serveru Novinky.cz. Možná i proto, že jsem z Brna. Opravdu to byl koncert pro strážníka a pět jízdních pruhů. Brněnský policista totiž dokázal něco, co se na první pohled zdá být nemožné. Vysvobodil z pasti tureckého řidiče kamionu a udělal to s grácií a bravurou.

Schválně si pusťte video z této akce, které máme díky kamerovému systému v městě Brně. Věřím, že vás to potěší stejně, jako mne. Před tímto policajtem smekám. Je to chlap na svém místě a já bych si přál, kdyby takových bylo co nejvíce.