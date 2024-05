Palestina: Lze pomáhat v „černé díře“?

Po celém světě probíhají propalestinské demonstrace, na kterých se volá po potrestání Izraele a zvýšení pomoci Palestině. Izrael je vyobrazován jako predátor ničící životy nevinných lidí.

Něco podobného naznačuje ve svém článku i kolega Zdenek Horner, který při svém horlení za práva Palestinců píše: „Zakrývat donekonečna skutečné izraelské úmysly nelze. Při pohledu zvenčí se totiž jeví, že Izrael nechce dopustit vznik státu Palestina. A pokud, tak by chtěl určovat za jakých podmínek. Ani to není dnes již přijatelné...“

Z pohledu kolegy Hornera je hlavní překážkou vzniku státu Palestina Izrael. Je tomu ale opravdu tak? Nejsou to Palestinci, kteří společně s Araby od počátku odmítali vznik státu Izrael? Nebyli to Palestinci, kdo odmítali i možnost vzniku dvou států?

Ve skutečnosti jsou tou největší překážou samotní Palestinci. Podívejme se na malou ukázku. Včera jsem cestou domů ve vlaku četl zprávu o tom, co se děje s pomocí pod záštitou armády USA. Dnes server iDNES.cz informace o této události ještě upřesnil v dalším článku, který stojí za přečtení.

Představitelé USA si mysleli, že Izrael zbytečně zveličuje problémy s humanitární pomocí. Rozhodli se, že celému světu ukážou, jak vypadá taková správná humanitární pomoc. Americká armáda investovala 7,5 miliardy korun do „mobilního přístavu“, ze kterého chtěla distribuovat pomoc hladovějícím a strádajícím Palestincům.

Podle zpráv, které se dostaly na veřejnost, 70% pomoci mizí, protože ji „znárodní“ Hamáz. To, co ukradnou, přeprodají a ze zisku financují nákup zbraní a materiálů na výrobu raket.

Lze tedy vůbec pomáhat Palestině? Vypadá to, že se z ní stala „černá díra“, ve které nenávratně mizí většina toho, co jí posílají vlády západních zemí a různé neziskové organizace žijící z daní svých spoluobčanů.

Lze smysluplně pomáhat Palestině? Pokud na území Palestiny vládne Hamáz, který má stále většinovou podporu obyvatel, pak to za stávajících podmínek není možné. Má-li se podpora dostat k těm, kteří ji potřebují, je třeba, aby někdo nad Palestinou převzal „vojenskou kontrolu“, například Mírové síly OSN. Jen tak bude zajištěna bezpečnost transportů potravin a dalších potřebných surovin. Jen tak se pomoc dostane k těm, kdo ji potřebují a nestane se z ní další zdroj příjmů na výrobu raket.

Podle kolegy Zdenka Hornera se Izrael snaží „zakrývat“ své úmysly. Není to pravda. Pokud je tu snaha něco zakrývat, pak je to pravda o tom, kdo je skutečným problémem Palestiny. Paradoxně jsou tím největším problémem Palestiny samotní Palestinci, kteří přijali filozofii Hamázu. Berou Izrael a západní hodnoty za svého nepřítele a tuto nenávist vštěpují i svým dětem.

Nejsem lhostejný k utrpení žádných lidí. Pokud si ale samotní Palestinci neuvědomí, že jejich nepřítelem není Izrael a „Západ“, ale Hamáz a jeho zrůdná filozofie, pak naše pomoc bude stejně smysluplná, jako bychom ji posílali do „černé díry“.

Na světě jsou i jiná místa, kde hladoví miliony lidí. Nebylo by dobré myslet i na ně? Není Palestina jen berlička k přípravě podhoubí pro další „konečné řešení židovské otázky“? Nebylo by to poprvé, a jak se zdá, ani naposledy.