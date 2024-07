Je Izrael stejný barbar jako Rusko?

Rusko provedlo raketový útok na Dětskou nemocnici v Kyjevě. Podle některých zastánců udělalo Rusko totéž, co Izrael, když obsadil největší nemocnici v Gaze.

Je to pár dnů, co Ruské rakety zabíjely děti, které se léčily v Dětské nemocnici v Kyjevě. Nezabila je rakovina, kvůli níž byly v nemocnici, ale ruský fašismus, který se Putin údajně snaží vymýtit i mezi pacienty dětské nemocnice.

Teď se ruští hrdinové i jejich místní spojenci snaží tento útok ospravedlnit. Na sociálních sítích se objevují zaručené zprávy, že vlastně nešlo o nemocnici, ale o sklad ukrajinských raket, který byl maskován jako dětská nemocnice.

Podle dalších zpráv to sice byla nemocnice, ale místo dětí v ní léčili ukrajinské raněné vojáky. Jako obvykle se také vyrojily „důkazy“ o tom, že to sice byla dětská nemocnice, ale děti nezabíjely ruské, nýbrž ukrajinské rakety...

Kolega Horner včera ve svém článku naznačil, že se jedná o stejnou situaci, jako když Izrael zaútočil na nemocnici v Gaze. Jeho článek sice zněl „Brutální útoky nelze tolerovat nikomu“, ale v samotném článku například obhajuje Vladimíra Putina, kterého prý není možné srovnávat s Adofem Hitlerem.

I když to určitě myslel dobře, tak svým blogem podpořil příznivce Ruska. Ti tvrdí, že když se vlastně jedná o totéž, tak by ti, kteří neodsoudili obsazení nemocnice v Gaze neměli odsuzovat ani poslední ruský útok na Dětskou nemocnici v Kyjevě. Nebo snad ano?

Problém spočívá v tom, že se tu srovnává nesrovnatelné. Ochranu nemocničních zařízení řeší článek 19 Čtvrté Ženevské úmluvy o ochraně obětí vojenských konfliktů, kterou spolu s dalšími státy podepsalo i Rusko.

Podle této úmluvy mají být vojenské objekty a sklady umístněné co nejdále od nemocnic. V případě, že je rozhodnuto o útoku na „zdravotnické zařízení“, protože panuje podezření, že slouží k vojenským útokům nebo účelům, je útočící strana povinná na svůj záměr předem upozornit.

Nyní už můžeme ty dva útoky porovnat. Izrael v Gaze předem informoval o svém záměru a ponechal nepříteli dost času k evakuaci. Navíc po útoku doložil důkazy, že nemocnice byla skutečně používána jako vojenský objekt. V jejím podzemí byl areál vedení Hamázu a také skladiště různých zbraní. Izrael tak při napadení nemocnice v Gaze jednal v souladu s Čtvrtou Ženevskou úmluvou o ochraně obětí vojenských konfliktů.

Můžeme totéž říci i o ruském raketovém útoku na Dětskou nemocnici v Kyjevě? Dle toho, co doposud víme, si dovolím tvrdit, že v žádném případě. Stačí vzít jen to poslední, co jsem zmínil u útoku na nemocnici v Gaze. Rusko o svém rozhodnutí zaútočit na Dětskou nemocnici v Kyjevě neinformovalo předem a nedalo tak možnost protistraně ochránit civilní personál a dětské pacienty. Rusové, i jejich místní spojenci, se teprve zpětně snaží trapně omluvit své barbarství.

Smutné je, že je mezi námi stále dost lidí, kteří fandí Vladimíru Putinovi a Rusku. Ještě smutnější je, když se na stranu Putina přiklánějí někteří politici. Svými ústy to sice zatím popírají, ale jejich činy vypovídají něco jiného.

Útok na Dětskou nemocnici v Kyjevě je válečný zločin a Vladimír Putin válečný zločinec. Ti, kteří vydali rozkaz (nejen) k útoku na Dětskou nemocnici v Kyjevě, zaslouží stejné tresty, jaké v Norimberském procesu vynesl soud nad německými válečnými zločinci.

Izrael, dle mého mínění, není stejný barbar jako Rusko. I když se nám to snaží někteří příznivci Ruska a Vladimíra Putina neustále podsouvat, skutečnost je jiná. Rusko je barbar a i když to pan Horner odmítá, Vladimír Putin se ve světle toho, co se děje na Ukrajině, stále více jeví jako klon Adolfa Hitlera.