Hrad – Andrejův splněný sen

Pokud patříte mezi ty, kdo v loňském roce fandili Andreji Babišovi v jeho neúspěšném tažení na Hrad, můžete chystat šampaňské. Velkému šéfovi hnutí ANO se totiž konečně splnil jeho dětský sen – ovládl hrad.

Musel se o něj sice dělit s několika malými caparty, ale i tak si to evidentně užíval. Protože byl největší, měl brzy navrch. Z toho, že je konečně na hradě a může si dělat co chce, měl takovou radost, že poskakoval jako malý kluk. Skákal a skákal s takovou intenzitou, až rozkymácel stěny hradu a dokonce i podlaha se pod jeho nohama prohýbala.

Rodiče dětí, které s ním v té chvíli také radostí poskakovaly po podlaze hradu, trnuli. Měli strach, aby jejich ratolesti nenapadlo se Andreje zeptat: „Co tu děláte?“ Dopadlo to dobře. Pětiletí caparti na šéfa ANO jen chvíli kulili oči a pak vesele pokračovali ve svém poskakování.

Podle dobře informovaného zdroje, který nechce být jmenován, bude v připravovaném druhém díle knihy „O čem sním, když náhodou spím“ celá jedna kapitola o snu, který se Andrejovi zdává už od dětství.

V tom snu má pracovnu na hradě. Až dodnes si myslel, že se jedná o Pražský hrad. Jen mu nebylo jasné, proč mu v tom snu na hradě létali motýle, všude kolem kvetla řepka a nebyla v něm Monike. To se mu na Pražském hradě nikdy nestalo. Když naposledy obědval s prezidentem Zemanem, žádné motýle tam nelétali, nikde tam nekvetla jeho oblíbená řepka a Monike tam seděla vedle něj.

Dnes, když si zařádil na skákacím hradě, který byl součástí předvolební akce hnutí ANO, pochopil, že se mu vždy zdávalo právě o skákacím hradě. Ve své hlavě už plánuje, že jakmile sežene dotace z EU, koupí si trochu větší skákací hrad.

Vlastně ten největší. Bude tak velký, aby v něm mohl mít pracovnu a vedle ní veliký sál, ve kterém budou probíhat sněmy hnutí ANO. Všichni při nich budou muset skákat. Ti, co vydrží skákat nejdéle, budou se svým šéfem tvořit úzké vedení strany. Přesně tak, jako to ve svém blogu píše paní Margit Balaštíková, poslankyně Poslanecké sněmovny PČR: „U nás se lidé dostávají do čelných pozic výhradně svými schopnostmi a dosaženými výsledky. Kádrování je výhradně věcí pětikoalice. Bohužel.“

Pokud ANO vyhraje volby do Evropského parlamentu, což je téměř jisté, noví europoslanci zajistí vypsání dotace na skákací hrad. Andrej si pak splní poslední klukovský sen, který si na svém dlouhém seznamu ještě nemohl odškrtnout.

A jestli má pan Nožička jako obvykle chuť napsat, že mi nevěří, může si o tom přečíst. Jsou toho plné Babišovy noviny.