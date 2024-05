Zlato „proruským švábům“ navzdory

Naši zlatí hoši prý vlastně tak úplně zlatí nejsou, protože opravdovými mistry světa mohou být jen a jen hokejisté Ruska. Všem je přece jasné, že právě ti jsou nejlepší.

To, co v průběhu MS naznačovali i někteří zdejší blogeři, jimž v Praze a Ostravě chyběla jejich oblíbená ruská vlajka, včera natvrdo prohlásil ruský trenér Sergej Nazarov: „Vítězství české reprezentace na mistrovství světa nemůže být bez účasti ruské reprezentace plnohodnotné. Již jsme řekli, že vyloučit národní tým z politických důvodů, které nemají se sportem nic společného, je vrcholem cynismu.“

Jenže ne všichni ruští komentátoři souhlasí s tím, co nám tu podsouvali pánové, kteří tvrdili, že bez Ruska není MS plnohodnotné. V ruském tisku se totiž překvapivě objevily pochvalné komentáře vyzdvihující organizaci, návštěvnost i úžasné emoce, které byly během celého mistrovství patrné. Pozastavují se i nad vysokou úrovní turnaje, kterou dokládají množstvím hráčů z NHL na soupiskách jednotlivých týmů.

Mne osobně zaujal komentář Michaila Zislise, zvláště to, co napsal v závěru: „Snobství řady domácích odborníků a veteránů, kteří vnímají mistrovství světa jako absurdní akci bez účasti ruské reprezentace a dokonce ignorují sledování zápasů, je těžké pochopit. Musíme se naopak z těchto zápasů poučit, protože dříve nebo později se vrátíme na mezinárodní scénu.“

V diskuzích narážím na termín „proruský šváb“. Ti, kteří si vysloužili tuto nálepku, se čertí, že to není pravda. Oni přece nestraní ruským hokejistům, ale jen vyjadřují to, co musí být všem zřejmé – nikdo přece nemůže být lepší než hokejisté Ruska.

Tomu, že jsou Rusové nejlepší, už věří snad jen Vladimír Putin a ti, kteří plakali nad tím, že na stadionech v Praze a Ostravě neviděli své oblíbené ruské vlajky.

Nejlepší jsou naši hokejisti, protože vyhráli finále MS a stali se mistry světa.

Čeští hokejisti jsou zlatí. Jsou mistři světa, jsou nejlepší, jsou zlatí.

Všem „proruským švábům“ navzdory.