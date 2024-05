Příznivci Palestiny požadují svobodu pro vrahy

Také u nás se stále najdou lidé, kteří se v konfliktu mezi Izraelem a hnutím Hamás staví na stranu teroristů, pro které je znásilňování žen a vraždění civilistů záslužným činem.

Vy, kteří mne znáte, víte, že jsem od počátku tohoto konfliktu na straně Izraele a Hamás považuji za teroristickou organizaci, kterou je potřeba zničit. Na mou adresu za to v diskuzích přistála nejedna jedovatá slina od lidí, kteří tvrdí, že nejsem dostatečně humánní.

I zde, na blogu iDNES.cz, jsem zaslechl volání po tom, aby Izrael, v rámci jednání o osvobození rukojmí zadržovaných Hamásem, přistoupil na podmínky, podle kterých tito islámští teroristé požadují propuštění palestinských vězňů.

Zní to krásně. Vy nám propustíte „pár Palestinců“ a my vám vrátíme rukojmí, která jsme zadrželi během našeho běsnění, jehož cílem je a na věčné časy zůstane Palestina „od řeky až moři“.

Pokud si chcete udělat obrázek, jakým Palestincům má Izrael vrátit svobodu, přečtěte si článek, který dnes vydaly Novinky.cz s dlouhým nadpisem „Křičela, prosila, ale stejně jsme ji znásilnili. Táta ji pak zabil. Lhostejnost výpovědí teroristů z Hamásu bere dech...“

Dovíte se informace z výslechů teroristů, kteří byli zajati izraelskou armádou. Například Abdalláh, hrdý osmnáctiletý člen Hamázu popsal, jak se na jedné Izraelce „vystřídala“ celá jeho rodina. Začal to otec, který šel příkladem nastupující generaci, pak tento mladý hrdina a po něm ještě jeho bratranec. Nakonec oběť Abdalláhův otec stejně zastřelil.

Čtení jeho výpovědi není pro slabé povahy. Nejhorší na tom všem je, že tato zvěrstva považuje nejen Abdalláh, ale i ostatní členové Hamázu a spousta dalších Palestinců za hrdinský čin. Tak velká je jejich nenávist vůči Izraeli a všem jeho obyvatelům.

Opravdu všem. Teroristé Hamásu totiž 7. října 2024 neznásilňovali jen „židovky“. Mezi jejich obětmi byly i příslušnice izraelské armády arabského původu vyznávající islám.

Lidé, kteří i zde na blogu horlí za spravedlnost pro Palestinu a požadují, aby Izrael přistoupil na jednání s Hamásem, tak vlastně bojují za svobodu pro vrahy, jakými je i Abdalláh se svým otcem a bratrancem.

A co vy? Souhlasíte s tím, aby se taková individua dostala na svobodu? Chtěli byste je mít za sousedy? Nebyl by to výsměch rodinám jejich obětí? Je humánnější ten, kdo se takových lidí zastává a požaduje jejich osvobození?

Jsem rád, že naše zem podporuje Izrael už od jeho vzniku a doufám, že tomu tak bude i nadále.