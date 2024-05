Včera básníkem, dnes atentátníkem

Tvrdí to o ní Andrej Babiš. Není to sice žádná žhavá novinka, protože to zveřejnil už před měsícem, přesto nebude na škodu se u jeho vyjádření ještě jednou na chvíli zastavit.

Máš ho malýho

Pánové, už jste někdy něco podobného slyšeli? Pokud ano, jak jste se cítili? Určitě to není nic, co byste vyhledávali. A co teprve, když to o vás řekne nebo napíše žena?