Jourová se prý úplně zbláznila

Tvrdí to o ní Andrej Babiš. Není to sice žádná žhavá novinka, protože to zveřejnil už před měsícem, přesto nebude na škodu se u jeho vyjádření ještě jednou na chvíli zastavit.

Co se stalo paní Věře Jourové, že ji šéf jejího politického hnutí označil za blázna? Vysvětlení je prosté a pochopíme ho, pokud se zamyslíme nad výrokem šéfa ANO na adresu této eurokomisařky: „Paní Jourová, která odcházela do Bruselu celkem normální, se tam úplně zbláznila.“

Co vyplývá z jeho slov? Když Věra Jourová odcházela do Bruselu, byla „celkem normální“. Jak si takovou „normálnost“ představuje Andrej Babiš? Abyste podle něj byli normální, musíte to dělat stejně jako všichni „normální“ poslanci hnutí ANO – musíte říkat to, co chce váš šéf.

To ale není vždy snadné, protože Andrej Babiš mění své názory a tak je vždy nejprve potřeba zjistit, co si myslí právě dnes.

Posledním příkladem je důchodová reforma. V roce 2017 snil o tom, že se věk odchodu do důchodu bude zvyšovat úměrně tomu, jak se bude zvyšovat vět dožití. Konkrétně v knize „O čem sním, když náhodou spím“ napsal: „A v kolika půjdeme do důchodu? Celé to spočítáme tak, aby si člověk užil penze asi čtvrtinu svého života.“ Jenže to, o čem snil před sedmi lety, už dnes neplatí.

Tolik alespoň jeden příklad, jak je těžké (nejen) v hnutí ANO zastávat se zdravým rozumem názory šéfa. Tři členové ANO, kteří se zúčastnili schůzky s panem prezidentem, jsou teď celému národu za blázny jen proto, že se předem nezeptali šéfa, který byl právě na dovolené, zda ještě platí to, co podepsal v roce 2017. Teď jim nezbývá nic jiného, než se trapně vymlouvat na špatnou akustiku na Hradě a podobně...

Vraťme se ale k paní Věře Jourové. V době nástupu do Bruselu ctila slovo svého šéfa jako něco, přes co nejede vlak, takže byla „celkem normální“. Jenže časem zjistila, že pokud nechce být mezi kolegy za blázna, musí začít přemýšlet sama. Nemůže čekat, až ji dojdou instrukce z ANOfertu. A jak stoupala na karierním Eurožebříčku, zjišťovala, že se musí oprostit od závislosti na Andreji Babišovi, což nakonec to zvládla natolik, že se na něm stala nezávislou.

Proč se Věra Jourová podle Andreje Babiše „úplně zbláznila“? Protože se na něm stala nezávislou. Nepotřebuje se každé ráno připojit na interní stránky ANO a na ANOmetru zjišťovat aktuální náladu a názory Andreje Babiše. Jedná tak, jak ji velí její vlastní rozum a její vlastní svědomí.

Podle Andreje Babiše se „úplně zbláznil“ každý člověk, který jedná nezávisle na Andreji Babišovi – centrálním mozku lidstva. Pamatujme si to, až půjdeme k volbám.

Podle tohoto kritéria jsem se také „úplně zbláznil“. Nestalo se mi to v Bruselu, jako paní Věře Jourové, ale v Brně, a vám se to může stát tam, kde žijete.

Protože jsem se podle Andreje Babiše „úplně zbláznil“, budu ve volbách do „euaroparlamentu“ volit stejné „blázny“, jako jsem já.