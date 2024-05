Jak se vám dnes vstávalo? Už jste se těšili na vše, co vás v průběhu dne čeká? Ovenka, naše čtyřiadevadesátiletá babička, vstávala s obavami. V noci se jí ztratily její „spodní zuby“.

Je to už více jak tři roky, co se k nám přestěhovala. Krátce po devadesátce opustila svou rodnou ves, a stala se z ní hrdá občanka Králova Pole.

Hned na začátku jsme museli řešit její zuby. O ty svoje, které jí kdysi v dětství narostly, už přišla dávno. Její zubař jí zajistil ty „klapací“. Sloužily dlouho, ale jednoho dne se ty horní zlomily. Pořídila si nové. Protože byla šetrná, tak ty starší spodní schovala. Pro případ...

Nedlouho předtím, než se přestěhovala do Brna, se jí polámaly ty novější, tentokrát dolní. V té chvíli zajásala, jak bylo prozíravé, že si schovala ty staré. To, že se ty staré s těmi novými nekamarádí, neřešila.

Zjistili jsme to, až když byla u nás. Nešlo jí těmi zuby kousat a navíc si jimi rozedrala dásně, takže jsme museli každé jídlo mixovat.

Ovenku jsme objednali k zubařce. Chvíli to trvalo, ale nakonec se dílo zdařilo a babička má od té doby zuby, které nejsou jen na parádu, ale může s nimi konečně pokousat téměř vše, co dostane na talíř.

Dnes ráno se probudila a zjistila, že jí v puse chybí spodní zuby. Už nějakou dobu si je nechává i na noc. Poradila jí to její známá. Prý se zuby dávají mrtvým těžko do úst. Tak kdyby náhodou v noci zemřela, aby nešla do nebe bezzubá. Nic nepomáhá, když jí říkám, že v nebi už bude mít zase ty svoje.

Když ráno zjistila, že má v ústech jen polovinu zubů, dostala strach, zda je náhodou v noci nezalehla a nerozlámala. Nakonec se našly a byly v pořádku. Když jí je manželka umyté vracela, pronesla: „Hlavně, žes je nesnědla!“ Babička se začala smát a její dcera, která ví o tom, jaké problémy má Ovenka se zácpou, ještě pronesla: „A teď si představ, že bys je ze sebe ještě musela dostat ven!“

Ovenka se probudila s obavami. Nakonec to pro ni bylo veselé ráno a zasmáli jsme se tomu všichni. Já pak děkoval Bohu za to, že je Ovenka taková veselá kopa a má ráda humor.