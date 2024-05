Fake news o historii vztahu Izrael-Palestina

To hlavní z historie oblasti najdete v minulém blogu, který překvapivě zařadila do „Zaujalo nás“ redakce blogů iDnes. Dnes uvedeme na pravou míru některé pomýlené pověsti o této oblasti a nahradíme je historickými fakty.

Nejdříve ale ten minulý blog Proč jsou izraelská média daleko méně proizraelská než česká?. A teď se pousťme do jednotlivcýh fake news:

1) Židé si koupili půdu, na které vznikl Izrael

Pravda: Koupili si 10% této půdy a z 90% místní Araby po rozhodnutí OSN o vzniku Izraele vyhnali, nejednou se zbraní v ruce, a to v průběhu války, kterou iniciovaly arabské země. Zničili přitom stovky arabských vesnic a měst a vyhnali přes 700 tisíc Arabů. Wiki o tom píše: „Podle odhadů OSN během této války opustilo zemi na 711 tisíc Arabů, tj. zhruba 80 % dřívější arabské populace..“

Pochopitelně si taky nelze koupit půdu a udělat si na tom základě stát, protože osobní vlastnictví půdy je zcela odlišný právní status než založení státu. Asi nemáme problém, když si nějaký cizinec koupí půdu v Česku (když není moc velká), ale aby si někde cizorodá komunita udělala na našem území stát, to bychom byli hodně proti. Třeba kdyby si udělali Rusové stát v okolí Karlových varů.

2) Židé mají na toho území právo, protože tam kdysi žili

Pravda: Žádný nárok nelze založit na tom, co bylo před 2000 lety. To už je dávno promlčeno. Jinak by Itálii měla patřit skoro celá Francie, celé Španělsko, většina Británie, kus Německa atd. (viz mapa níže). A byli to Římané, ne Arabové, kteří je z dané oblasti vyhnali.

Největší rozlohu měla Římská říše v roce 117 n.l. za vlády císaře Trajána (Wiki free picture).

Navíc z té mapy plyne, že pak bylo území Blízkého východu územím Římské říše, třeba v roce 117 n.l. Takže by dnes měla válčit s Izrealem Itálie? A dovede si představit, že současné národy žily kolem roku nula na úplně jiném území než dnes? Je to tak. Takže kdyby takové nároky na území jako vznesl sionismus, vznesly všechny národy, byla by celá Evropa a Asie jedno velké bojiště. A Amerika taky. Jedině v Austrálii by byl možná klid.

3) Izrael byl před jeho vznikem jen poušť, takže to území nikomu nepatřilo

Pravda: Kdyby to byla jen poušť nebylo možné z tohoto území vyhnat 711 tisíc Arabů a zničit stovky jejich vesnic a měst. A i kdyby to byla jen poušť, zkuste si zabrat kus pouště kdekoliv jinde a zkuste si tam založit stát. Co se asi stane?

4) Židé mají na území nárok, protože to schválily světové velmoci na zasedání OSN

Pravda: Základem je právo národu na sebeurčení. Nikdo jiný zvnějšku nemůže lidem na nějakém území toto území vzít. Ono zasedání OSN bylo něco takového, jak Češi dnes chápou Mnichov: o nás bez nás (i když Mnichov byl historicky něco poněkud jiného, než jak se v Česku obvykle chápe). Když by se OSN rozhodlo, že dá Moravu třeba arabským imigrantům v Evropě, aby si tam založili stát, moc by se nám to asi nelíbilo, že?

Je třeba pochopit, že imigrace Židů do dané oblasti byla vzhledem k rozměrům území a počtu původních obyvatele podstatně masivnější než je současná imigrace cizinců do Evropy, které se Češi tak obávají. Byl to pro místní podobně cizorodý element.

Další věc je, že si stát Izrael vybojovali Židé i terorismem, který použili v oblasti jako první, a to proto, aby vyhnali Brity, kteří už se snažili masovou imigraci Židů brzdit (tak jako my dnes chápeme nebezpečí přílivu migrantů do Evropy), neboť viděli, k jaké agresivitě vede.

5) Británie měla právo rozhodovat o tomto území, protože to byl Britský mandát

Pravda: Britové potřebovali od bohatých Židů převážně v Americe podporu už za první světové války. Proto slyšeli na jejich sionistické snahy založit stát Izrael. A pro Brity byla životně důležitá cesta do jejich indické kolonie, ze které cucali obrovské enonomické výhody. Bylo to jejich hlavní spojení s Indií. Mimochodem britský kolonialismus stál Indii jen mezi lety 1880 a 1920 asi 100 miliónů mrtvých. To opravdu vzbuzuje důvěru v povýšenecký britský koloniální rasismus v té době. A s ním kontrolovala taky Blízký východ. Slíbila třeba stejné území jak Židům tak Arabům (Palestincům).

Mám mezi Židy přátele a jemně řečeno, židovská kultura a psychologie je mi sympatičtější než arabská. To ale nemůže měnit nárok Arabů na jejich zem a domov. Ostatně dnes už mnozí chápou, že minimalizace imigrace do Evropy se dá dosáhnout řešení problémů v domovských zemích migrantů. Podporování agresora v jejich oblasti je jednou z cest zvyšování migrace.

Obávám se, že mnoho Čechů z neznalosti a nevědomky podporuje takový, řekl bych britsky nadřazený koloniální rasismus z doby kolem roku 1900. Chtělo by to si zjistit elementární fakta historie této oblasti a nedat jen na povrchní dojem z nepříjemností způsobených současnou imigrací do Evropy. Obavy z ní jsou zcela oprávněné, ale právě proto bychom měli pochopit, že násilné vmáčknutí cizí kultury do oblasti s 400 milióny Araby fakt nebyl chytrý ani spravedlivý nápad.

Nejsem aktivista, pozvání do spolků a akcí od Palestinců (na základě mého názoru) jsem odmítl a nadále odmítat budu. Stejně se nebudu účastnit dnes žádných akcí na podporu Izraele, třebaže jsem po jednom Židovi pojemoval i syna. Židy jako národ obdivuji, jsem nadšen jejich intelektuálními schopnostmi, ale právě proto by měli pochopit, když byli dlouhodobě ultačování prakticky po celém světě (viz pogromy a holokaust), jak se cítí jiní, když je utlačují Izraelci. Židé udělali a dělají mnoho dobrého, ale zrovna to, co dělají na Blízkém východě pochválit nelze.