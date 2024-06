Velký úspěch! Rakovničtí lékaři odstranili obří kýlu

Majstrštyk se povedl chirurgům Masarykovy nemocnice v Rakovníku. Ti použili novou operační metodu přístrojem Fasciotens, který umožňuje operovat velké kýly bez změny anatomie břišní stěny.

Při zhruba tříhodinové komplikované operaci lékaři odstranili pacientovi asi 18 – 20 centimetrů objemnou břišní kýlu. To umožňuje nová německá metoda využívaná na právě na tak velké defekty. Ta má pro operované několik výhod před použitím klasických způsobů. Je pro ně méně bolestivá, menší je riziko krvácení, nepůsobí tolik komplikací, umožňuje rychlejší uzdravení a tím pádem i návrat k normálnímu životu. Lidé se tak mohou dříve věnovat svým zálibám, například sportování.

U běžných zákroků trvají operace touto novou metodou zhruba 30 minut, ale u pacientů po komplikovaných břišních operacích s déle trvající preparací se musí počítat s cirka třemi hodinami i delší dobou, což byl i tento případ. Funguje na principu plynulého tahu za okraje břišní stěny už během operace, což následně chirurgovi umožní rekonstruovat a uzavřít břišní stěnu bez napětí i v těch případech, kdy se jedná o rozsáhlý a obtížně řešitelný defekt.

A proč k tak obrovským kýlám dochází, objasnil primář chirurgického oddělení rakovnické nemocnice Marek Maršík. „U každého je to jiné, ale často je potřeba hodně času na vznik takové kýly. Lidé se mnohdy bojí jít k lékaři s menší kýlou, která nedělá problémy. Vznikají ale i po velkých břišních operacích, kdy je komplikované hojení velkých ran na břiše.“ Takové rozměrné kýly jsou však podle primáře Maršíka relativně vzácné, objevují se jednou až dvakrát do roka.

Kýla je oslabení či protržení svalů břišní stěny. Nebezpečná je v tom, že přes oslabené místo se může protlačit tuková tkáň nebo nějaký tělesný orgán, například střevo. Kýly běžně vznikají jako přirozený defekt, často už u novorozenců, a neexistuje žádný způsob, jak jim zabránit. Léčit se dají pouze operativně. K příznakům tříselné kýly patří bezbolestná bulka v třísle, která se zmenšuje při ležení na zádech. Projevuje se také pálením, tlakem nebo mírnou bolestí v třísle po tělesné námaze. V každém případě je nutné navštívit lékaře, protože neléčená kýla může ohrozit i život nemocného.

Úspěch rakovnických lékařů je rovněž důkazem vysoké kvality českého zdravotnictví, které celostátně dosahuje z hlediska péče o pacienty dobrých výsledků a vykazuje se i mimořádnými výkony, jako byl tento. Člověk si také v situacích, kdy on sám nebo jeho blízcí, onemocní vážnou chorobou, uvědomuje, že zdraví je to nejcennější, co má, a ostatní záležitosti, jako například, kdo vyhrál volby, jsou proti tomu zcela podružné.