Další podlá ruská lež, Madeleine Albrightová nechtěla Rusku ukrást Sibiř

Bublina splaskla, výrok: „Sibiř je příliš velké území, než aby mohlo patřit jednomu státu“ bývalá americká ministryně zahraničních věcí nikdy neřekla. Nejspíš se jednalo o pomatenou mysl a halucinace generála Rogozina.

Jeho pak evidentně zneužila kremelská propaganda, která je původcem této slabomyslnosti. Stoupencům Putina se nedá věřit ani nos mezi očima. Upřímně řečeno, považoval jsem za nemožné, že by vzdělaná americká politička českého průvodu pronesla něco tak mimořádně hloupého.

Začal jsem tedy pátrat po původu této podlé pomluvy Madeleine Albrightové. Narazil jsem přitom na zajímavý článek ruského publicisty Olega Kašina na webu Svobodnaja pressa (Svobodné noviny) svpressa.ru. A ten tuto záhadu v článku Hlasy v jejich hlavách vysvětlil. Celá tato pomluva vznikla v podle něj v roce 2006, kdy vládní noviny Rossijskaja gazeta zveřejnily rozhovor s generálem Federální služby ochrany (FSO) ve výslužbě Borisem Ratnikovem o okultních a parapsychologických aktivitách ruských tajných služeb. Ten v něm zmínil loni zemřelého generála Rogozina, který prý vyvolával duchy zemřelých, pronikal do podvědomí živých z fotografie a také skládal horoskopy pro Borise Jelcina. Paráda! A dotyčný veterán, uvedl, že Rogozin měl mimořádné hypnotické a spiritistické schopnosti, pronikl do podvědomí Madeleine Albrightové a našel tam její úvahy o Sibiři a Dálném východě, které by měly být Rusku odebrány. Takže tak. Je to spíše případ pro psychiatra, možné vysvětlení spočívá také v tom, že pan generál vypil větší množství vodky a pak měl vidiny. Našli se ovšem i jedinci, kteří tomuto kolosálnímu nesmyslu uvěřili. Později se pak na Rogozinovo zjištění odvolával dokonce i tajemník ruské bezpečnostní rady Nikolaj Patrušev v rozhovoru pro deník Kommersant.

Tuto hloupost vyvrací i novinář Jefim Fištejn v článku na webu reflex.cz, který rovněž odkazuje na Patruševa a přidává další možný zdroj pomluvy. Podle něj za zjištěním ruské lži stojí přední ruská novinářka Julie Latyninová. Ta první zmínku nalezla už v roce 2005 na internetové stránce forum.germany.ru, později se změněným názvem. Tehdy jakási Nataly 1001 zakomponovala do svého blogu skandální sdělení: „Svého času zaznělo prohlášení bývalé ministryně zahraničí Spojených států pí. Albrightové: „O žádné světové spravedlnosti nemůže být řeč, dokud území jako Sibiř patří jen jedné zemi.“ Blogerka Nataly 1001 přitom vykazuje veškeré typické znaky kremelského trolla. V diskusi pod tímto výrokem pak zazněla obrovská nenávist vůči Americe, aniž by Nataly 1001 uvedla konkrétní zdroj svého tvrzení. Inu, jak typické pro putinovskou propagandu. Fištejn se také odvolává na Ratnikova, který ve zmíněném rozhovoru rovněž prohlásil. „V myšlenkách madame Albrightové jsme odhalili patologickou nenávist ke Slovanům.“ To už je případ pro docenta Chocholouška.

Takže víra v okultismus, paranormální jevy a další nesmysly kombinované s protizápadní propagandou stojí za touto lží. Tak mne napadá, v okultismu, magii a ezoterických bludech se vyžívali i Adolf Hitler a nacisté. Další důkaz toho, že putinovci a vyznavači hákového kříže mají k sobě dost blízko.

Oleg Kašin pak upozorňuje na fakt, že podobných vymyšlených citátů známých osobností koluje v Rusku hodně. Společné pak mají to, že jejich originály neexistují v původním jazyce. K ním patří „Dullesova doktrína“, citát Winstona Churchilla o tom, že Rusko za Stalina začínalo s dřevěnými pluhy a končilo atomovými bombami, jsou tam údajná slova Margarety Thatcherové, že by bylo hezké snížit počet obyvatel Ruska třikrát – a je tam i citát Madeleine Albrightové o Sibiři a Dálném východě, které Rusku právem nepatří.

Z uvedených zjištění vyplývá, že pomluvy paní Albrightové a dalších pocházejí z dílny ruské propagandy. Věřit jim mohou jen lidé rozumu mdlého.

