Děsivá dopravní neštěstí budou v Rusku přibývat

Byla to hrozná podívaná, v ruském Kemerovu se „splašila“ tramvaj, která za jízdy vyhazovala lidi na silnici. Jeden cestující zemřel, více než stovka jich byla zraněných. Kvůli válce proti Ukrajině se nic nezmění.

Mizerný technický stav vozů a tramvajových tratí kvůli katastrofálně špatné údržbě, snad s výjimkou největších měst Moskvy a Sankt Petěrburgu. To je obecný tristní stav v Rusku. Jak se píše v materiálu ministerstva zahraničních věcí, stav ruského vozového parku a infrastruktury veřejné dopravy dosáhl kritické úrovně: více než 70 % vozidel a více než 80 % dopravní infrastruktury je za hranicí životnosti. Sám starosta Kemerova Dmitrij Anisimov uvedl podle webu novinky.cz, že tamní tramvajový park tvoří z 90 procent zastaralé vozy za zenitem.

Tramvaji v Kermerovu zřejmě selhaly brzdy a tak se řítila po trati osmdesátikilometrovou rychlostí, než vykolejila. Je možné, že za nehodu může též mladá nezkušená řidička. V každém případě, jak popisuje web cestujlevne.com, vozidla MHD v Rusku jsou často opravdu stará a člověk zvyklý na dopravu v Evropě nejednou žasne nad tím, že ještě stále jezdí a dávno se nerozpadla. Také je faktem, že Dopravní podniky České republiky posílají do Ruska ojeté tramvaje, autobusy, a trolejbusy, které vyřadily z provozu. Pravda, po ruské agresi proti Ukrajině, tato praxe přestala.

A jsme nyní u příčiny, proč se stav městské dopravy v Rusku k lepšímu nezmění Rusko má sice ambiciózní plány na modernizaci železnic a MHD, ty však zůstávají pouze na papíře, což je obvyklá ruská praxe. Modernizace v různých oblastech existují pouze ve velkohubých Putinových projevech.

Zvláště nyní, kdy Rusko válčí na Ukrajině a veřejné peníze jdou na armádu a zbrojení, se na zlepšení dopravní infrastruktury může zapomenout. Takže ruské veřejná doprava na tomu bude hůř než nyní a tramvajové tratě budou chátrat ještě víc. Je tedy vysoce pravděpodobné, že neštěstí v Kemerovu nebude ojedinělé a takových tragických nehod bude přibývat. Je to drsné, nemám z toho radost, ale je třeba se pravdě podívat do očí.

Někteří srovnávají kemerovskou tragédií s nedávnou srážkou vlaků u Pardubic, ale to je špatně. Tam došlo k nehodě v době, kdy ještě nebyl aktivován špičkový evropský zabezpečovací systém ETCS, jehož zkušební provoz by měl být spuštěn na podzim. Čili existuje řešení problému. V Rusku vzhledem k nízkému výkonu ekonomiky a válce, nelze v dohledné době očekávat masivní investice do MHD. Řešení problému tedy neexistuje. Zaostalému Rusku tak agresivní válka proti Ukrajině rovněž hodně škodí, protože mu pak chybí investice v jiných potřebných oblastech.

