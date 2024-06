Chci více kapitalismu, Západ však ničí populismus a tzv. sociální jistoty

Neustále změkčování podmínek, přemrštěné sociální jistoty a vymýšlení nesmyslů jako minimální mzda za 70 tisíc korun a minimální důchod za 50 tisíc korun. I to hlásá nějaká partaj kandidující do Evropského parlamentu.

To je strašné, jak se některé strany podbízejí lidem ve stylu, nebudete muset nic dělat, a pečení holubi budou sami lítat do úst. Ten pochybný spolek nabízející ony nesmyslné minimální mzdy a důchody je opravdu extrém. Jenomže to je také důsledek existence všeobecného volebního práva, které přímo vede k takovým bludům a strany se přebíjejí v tom, kdo plebsu nabídne víc.

Bohužel na této populistické vlně se vezou i současné opoziční strany ANO a SPD. Nutno dodat, že i Fialova vláda se bojí opravdových reforem, které by nás posunuly dopředu. Jenomže, když už s něčím rozumným přijde, tak má problém. Babišovci a Tomiookamurovci jsou proti zrušení tzv. zaručené mzdy v soukromém sektoru a rovněž jim vadí možnost zaměstnavatelů dát zaměstnancům výpověď z pracovního poměru bez udání důvodu. Čili upírají podnikatelům právo rozhodovat o svých firmách a to je špatně. Přehnané ochranářské pracovní právo v ČR a dalších zemích Evropské unie je totiž jedním z důvodů, proč máme problémy s asijskou konkurencí. V USA mne také znepokojují některé marxistické výstřelky na univerzitách a bující antisemitismus tamtéž. Nicméně, co se týče pracovního práva, mohou nám být Spojené státy vzorem. Tam pracovní právo umožňuje zaměstnavatelům dávat pracovníkům okamžité výpovědi bez udání důvodu a bez odstupného.

U nás si však si nárokují práva a zapomínají na povinnosti. Třeba učitelé, kteří zdůrazňují, že by měli brát 130 % průměrného platu v ČR. Ale co za to? Už neslyšíme, jak zkvalitnit výuku, jak posunout naše školství dál. Jenom peníze, státe dej, musíš dát. Takhle ne. Obecně by mělo platit, dobří pracovníci ať si vydělají slušné peníze, ale zdůrazňuji, jen ti dobří.

Trochu odbočím do historie k výstavbě železniční trati České Budějovice – Plzeň. Jak je uvedeno v Encyklopedii Českých Budějovic, slavnostní výkop při zahájení stavby provedl kníže Jan Adolf II. Schwarzenberg 17.11. 1866 u dvora Vondrov nedaleko knížecího sídla v Hluboké nad Vltavou, V září 1868 tedy za necelé dva roky byl na 136 kilometrů dlouhé trati zahájen pravidelný provoz. To se nám v nám současnosti zdá jako něco nemožného.

Trápí nás obrovská přebujelá byrokracie ve všech oblastech života, Ta ničí nejen naší zemi, ale celý Západ. U nás je v některých oblastech situace dokonce horší než v jiných evropských zemích. Například, co se týče výstavby dálnic, jsme zoufale pomalí. To se však týká i zkostnatělého pracovního práva, kdy v některých zemích je situace ještě horší než u nás, Například ve Francii je téměř nemožné se zbavit zbytečného zaměstnance. Řešením je zpružnit pracovní trh a umožnit jeho větší flexibilitu. I to jeden ze způsobů, jak učinit podnikání atraktivnější.

Nutné je také omezit tzv. sociální jistoty a snížit vyplácení sociálních dávek. Ty jsou ve skutečnosti nemravné, protože umožňují bezpracný příjem. Mohou být také nebezpečnou drogou umožňující vést zahálčivý život.

Řešením proto musí být návrat k původnímu kořenům, které ze Západu udělaly světovou špičku. Tedy hlavně omezení či rovnou zrušení byrokratických nesmyslů. Důležité jsou tyto tři základní pilíře v Evropské unii, volný pohyb zboží, volný pohyb kapitálu a volný pohyb lidí bez dalších omezení. Co je nad to, je od ďábla! A také přístup ve smyslu, nejdřív povinnosti a až potom práva. Chce to tedy více kapitalismu a méně socialismu, který akorát devastuje společnost a vede k zaostávání. Bohužel však nevidím v Česku žádnou stranu či hnutí, které by ten opravdový kapitalismus prosazovaly. Mám proto velký problém někoho volit.

https://www.encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/zeleznice