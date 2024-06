Rusové varují! Spolupráce se zločinným Ruskem by byla pro ČR smrtící!

Svobodní Rusové vydali prohlášení, ve kterém považují teroristické útoky proti naší zemi v režii ruských tajných služeb za vysoce pravděpodobné. Je třeba si uvědomit, že oni současné zločinecké praktiky Kremlu dobře znají.

Přehlížet hrozící nebezpečné zlo je zločinem a zároveň hloupostí. Pozorně jsem si přečetl prohlášení Svobodných Rusů na svobodnirusove.cz k volbám do Evropského parlamentu ve kterém upozorňují na fakt, že Ruská federace je velkým nebezpečím pro Českou republiku. Je to stát, před kterým je třeba se mít na pozoru a spolupráce s ním nyní není možná! To dokládají mimo jiné nepřátelským chováním Gazpromu k českým společnostem.

Když někdo někoho v dobré víře varuje před zlem, je třeba brát jej s respektem. Svobodní Rusové jsou vděčni za to, že nemusí žít v mafiánském a zločineckém Rusku, ale ve svobodné a demokratické České republice. Jako dobří přátelé varují Čechy před hrozícím nebezpečím. Jsou to Rusové a Rusko znají mnohem lépe než Češi. Tak je k tomu třeba s pokorou přistupovat. Na druhé straně je třeba uznat, že tito lidé nezastupují většinu ruského obyvatelstva. Pořád to však jsou Rusové a poměrům ve své zemi rozumí,. Já si vážím těchto lidí, kteří nepřehlížejí zlo, umí jej pojmenovat a snaží se mu čelit. A proto beru jejich rady vážně.

Tito Rusové také potvrzují upozornění odborníka na extrémismus a terorismus Miroslava Mareše a ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) generála Michala Koudelky na hrozící ruské teroristické útoky na území České republiky. „Jako dobří znalci poměrů v Rusku také souhlasíme s tím, že Rusko chystá nebo už provádí teroristické, žhářské a kybernetické útoky proti evropským zemím. To jsou běžné metody putinovského gangu, který bezohledně likviduje všechny své odpůrce doma i v zahraničí,“ píšou Svobodní Rusové ve svém prohlášení.

Tvrzení Svobodných Rusů nepřímo potvrzují i názory vojenského a bezpečnostního analytika Lukáše Visingra, který ve svých odborných pracích uvádí, že SSSR stal v období studené války za vznikem ultralevicových teroristických uskupení v západní Evropě, jakými byly Frakce rudé armády, Rudé brigády, ETA, IRA a další, které všemožně podporoval. Řídil rovněž tzv. mírová hnutí, která prosazovala jednostranné jaderné odzbrojení Západu. Velký podíl na těchto operacích měla sovětská tajná služba KGB. Ruský diktátor Vladimír Putin přitom patřil k jejím důstojníkům, takže mu její praktiky nejsou cizí. Podobné metody v současné době uplatňuje vůči nepohodlným zemím i putinovské Rusko.

Už tenkrát se našli na Západě zločinci nebo omezenci, kteří hlásali komunistickou sovětskou propagandu proti zájmům vlastních zemí. Bohužel i v současné době se najdou Putinovi užiteční idioti, kteří mu jdou na ruku, i přes jasné důkazy, že režim vládnoucí v Rusku je gangsterský a zločinný.

