Colours of blogers

Zase po roce, zase na stejném místě, skoro ve stejný čas a hodinu a jistojistě s pohodou, která je vždy mezi lidmi, kteří cosi umí a mají si co říci. A vyhlášení vítězů.

Málem jsem to nestihl. Vlak Ostravan vyjel z Ostravy se zpožděním a v Hranicích na Moravě shořela lokomotiva. Takže se celý vlak narval do dalšího, který přijel ze Vsetína. Po dlouhém čase jsem zase zažil plné uličky, kudy se nedalo projít. Vlak dorazil do Prahy se zpožděním 2 hodiny a do Žeebírkové kozlovny jsem doběhl přesně v 18.00 hod.

A stálo to za to. Po roce s těmi, kteří jsou milí, mají si co říci, umí psát a taky povídat. Potlesk pro vítěze jednotlivých kategorií. Poslední tajenku pak odhalil Patrik Banga, který předal cenu redakce blogu idnes veteránovi tohoto blogu, herci, básníkovi a renesančnímu člověku Vladimíru T. Gottwaldovi. Takže už jen pár fotek jako doklad toho, co jsem napsal.

Dojetí starého pardála Vladimíra bylo nefalšované. Cena redakce je letos jistojistě ve správných rukách.

Vypravěč roku David Vlk dostál svému titulu a bavil společnost historkami z Gruntu. A jeho náladu nekazil fakt, že jeho žena Vladěnka mezitím roztápěla pod platební kartou v pražských buticích.

Úsměv Káji Šimonovské je nakažlivý. Nikdo se tam nemračil, spíše naopak. Ono to, pánové, prostě nejde.

Honza Pražák je dobrou duší všech podobných setkání, manželku Soňu jsem nevyfotil, takže omluva za moje faux pas.

Vlastimil Furst je moudrý muž, Moc mne potěšil společný duchovní dialog mezi ním, Martinem Ireinem a mou maličkostí, kdy jsme přes rozličné denominace našli společný základ naší existence. Vlastimile a Martine, ještě jednou moc děkuji...

David Snítilý se pro daný okamžik ukryl za stylovou hradbu dostupným materiálem Kozlovny.

Klára Tůmová a muškáty. Celkem to ladí, že?

Vašek Kunft se nenechal pobízet, chardonay bylo docela dobré.

Jaromír Šiša si užival svého vítězství jen krátce, anžto prchl s výmluvou, že další den už kamsi jede na kole.

Vicevypravěčka roku Zdeňka Ortová zase jednou mezi blogery. Nakažlivý smích v jejím podání má hojivý účinek.

Což dokladuje i blogobabička Jitka Štanclová.

Zuzka Zajícová se svou blond hřívou byla ozdobou večera. Šiklo Ti to, Zuzko.

Myslím, že pracovat v administraci nemusí být až takové martyrium, no řekněte, kdo by nechtěl být členem tohoto kolektivu.

Jistí to Tereza Janků

A Patrik Banga, který celý ceremoniál tradičně uváděl.

Prostě tam bylo fan a milo, jak dokresluje Dáša Stárková.

Za mne a myslím že i za všechny poděkování adminům za pěkný večer, kdy bylo možno poklábosit, pojíst a popít. Tak za rok zase na shledanou.