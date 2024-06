POLITICKÁ POESIE ČESKÉ REPUBLIKY

Kdo si myslí, že politika je svinstvo a že do ní lezou jen psychopati, kariéristé, různí vykukové a podobná čeládka, je velkém omylu. V souboru politických stran a hnutí lze nalézt netušený rozměr poesie.

Dostal jsem volební lístky do evropského parlamentu. Krom poučení tam na dvou stranách formátu A4 lze nalézt soupis všech politických stran a hnutí, které jsou evidovány v České republice. A že některé jsou opravdu s bizarním názvem, nelze ani na chvíli pohybovat.

Tak třeba první na seznamu je „8žije“ (Osmička žije). Je to dobře, protože ještě donedávna u nás žil a jinde furt žije trvale Lenin, když už ne fysicky (což dokládá rozpadající se kadaver na Krasnoj ploščadi), tak ve svých idejích. Osmičce lze přát totéž, i když tak není úplně jasné z čeho, za čí a de facto proč. Pokud jen za své, nelze mít námitek.

Dalším v pořadí je BEZ-UL (Bezpečné ulice). Fajn, tady je aspoň jasné, vo co go. Žádné výmoly, ukradené kanálové mříže, rozbité osvětlení. Žádnej kapsář nebo lapka, co vás majzne kyjem do hlavy a sebere šrajtofli. Možná mají zapracovánu i šnečí rychlost motorových vozidel. Přejme straně úspěch, jdou či spíše se šinou správným směrem.

„BUPO“ (Budoucnost pro občany). Tohle je už do pranice, Jakou mají na mysli ? Tu šťastnou, kterou jim slibují všichni od ANO po NE? Tímhle se nikam nedostanou, tam je narváno. Že by spíše tu temnou? To jim však celkem zdecimuje případný elektoriát. Vyjma pošetilců u počítačových her jim asi pšenka nepokvete. Slovem – bacha na ně.

DV 2016 (Dobrá volba 2016), Tak tady je jasno, Jelikož jsem vinař, vím, že třeba Rulandské šedé z vinice Šobes bylo ve zmíněném roce obzvláště podařené. I Merlot ze Saint Emilionu, jehož pár lahví ještě strážím před nájezdy mých lačných příbuzných, bylo v roce 2016 špičkové kvality. Zde je zcela jasno. Rok 2019 taky nebyl špatný, tak bacha na konkurenci.

LŽPL (Lepší život pro lidi), kde ve vývěsním štítu je minimální mzda 70 tisíc Kč a pense 50 tisíc. Perfektní, divím se, že je o nich tak málo slyšet. Tohle přeci musí přebít i chegevarovské projevy pánů Rajchla a Vrábela. Jistě má předseda tohoto spolku zmáknutou celou ekonomiku. Dle mého jen pikle imperialistů mu brání v převzetí Nobelovky za ekonomii.

Mourek (politická strana). Taky dobrý. Kdo z nás nemá rád kočky domácí, ty rozkošné mazlíčky, kterých je plný internet? Nicméně není tak úplně jasné, co by v parlamentu prosazovali. Levnější granule? Zákaz kastrace? Je třeba vyjít na světlo s programem, ať všichni víme, co je Mourek zač.

MSVC (neboli Malá strana velkých cílů). Tohle je naprostá bomba. Jak to říkal Sváťa Čech? „Sláb jenom ten, kdo ztratil v sebe víru a malý ten, kdo zná jen malý cíl“. Tady je to jasné, koho má strana v logu. Čecha ! Žádného slovenského blebolu či šikmookého non stop řečníka. Tohle jsou ti praví vlastenci a ne ta čeládka s fanglemi na Václaváku.

Volt (volt Česko). Tady je to hnutí přímo hmatatelné jako pnutí či spíše napětí. Pokud je členů aspoň 220, tak to už je síla a kdyby jich bylo 380, jsou v podstatě nepřekonatelní v politickém boji. Všichni se jich budou bát dotknout, byť jen prstíkem. Protivník bude vážit každý dotek….

HOP Hydra. /Hnutí občanů a podnikatelů/. Dávají jasně najevo, že jedna hlava nic neznamená, že naopak je to přínos, protože se na její místo po případné ztrátě natlačí minimálně dvě, ne-li více. Za mně je to strana s největším potenciálem růstu.

JsmePRO. No, když si to přebereme, kdo by nebyl? Tedy, až poté, co se dozvíme, pro co vlastně jsme. Pamatujeme doby, kdy jsme byli všichni PRO – bývalo to okolo 99,8% a přitom řada z nás byla spíše PROTI, ale tehdy to tak nějak nebylo dovoleno, protože nikdo jiný než ti pro nebyli k mání.

TUJKA (Tvůj kandidát). Tak tady je to místo poesie spíše jinotaj. Jde o Frantu Tujku ze Zlíchova, který chce být zvolen, nebo nějaký akronym, který se snaží vemlouvat, že jakási osoba je právě tou, kterou chceme vytáhnout na piedestal? Je třeba to před vhozením papírku do urny pečlivě rozklíčovat.

(ŽB) Ženy za Brod. Tohle je pěkné, mnohem lepší, než kdyby místo Brodu byla nějaká cifra. Víme, že občas nějaký člověk stojí za…no víte za co. Ale žena za Brod, to musí být ženská festovná, vždyť Brod (ať už Uherský či Havlíčkův) je docela pecka. A chlapi samozřejmě ostrouhají, ti jsou tak maximálně za Kopidlno.

Je tam toho více. Jsme národ poetů a laskavých lidí.

Doplnění: Jelikož se na blogu idnes vyskytuje celá řada lidí, jimž je geneticky odepřen dar humoru a nadsázky, sděluji, že jde o ironii (bližší na Wikipedii). Pro pomocníka pomocné stráže blogu idnes sděluji, že jde o originální článek na idnes, který není třeba nahlašovat jako závadný.