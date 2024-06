Proč ještě nebyl Babiš vyloučen z ANO?

Tato otázka se v souvislosti s nevyloučením Pavla Novotného z ODS logicky nabízí. Novotný je provokatér, sprosťák, hulvát, bulvární eskamotér a také dost dobrý starosta. A co je Babiš?

Myslím si, že v hulvátství, sprosťáctví a buranství strčí Babiš Novotného lehko do kapsy. Navíc si myslím, že na rozdíl od Novotného to není jen mediální póza, ale osobnostní charakteristika. K celé podnikatelské a následné politické kariéře Andreje Babiše (o té předlistopadové snad raději ani nemluvit) patří bezskrupulózní metody, čachry, bezprecedentní lži, manipulace, pomluvy a lživá nařčení, zneužívání politických funkcí a vlivu atd.

Nemám Pavla Novotného rád. Nemám ho rád, protože nemám rád bulvár a nemám rád lidi, kteří si libují v osobních útocích, ani kontroverzní exhibicionisty a sprosťáky. Nemám rád ani Andreje Babiše, nemám ho rád pro výše uvedené, ale hlavně proto, že pro mě představuje naprosto špatné a zcestné pojetí politiky. Novotný je podle všeho dobrý starosta hájící s velkým nasazením zájmy řeporyjských občanů. Svými excesy poškozuje v očích mnohých hlavně své jméno, daleko méně partaj, které je viditelným, leč jen řadovým členem (členem oblastní rady), protože takto se oficiální představitelé této strany rozhodně nechovají. Na rozdíl od tohoto, ANO a Babiš jedno jsou, takže všechny kontroverze, lumpárny a amorality jsou vlastně projevy této strany, a to tím spíše, že je pro mnohé své politické „zaměstnance“ tím guru.

Myslím si, že Novotný měl být z ODS vyloučen hlavně proto, v jaké defenzivě se tato strana a celá vládní koalice nacházejí. Jsme svědky toho, že na této vládě je schopen a ochoten si smlsnout kdekdo, každý pisálek a každý nespokojenec bez ohledu na to, jestli je vláda za podstatu jeho nespokojenosti odpovědná či nikoli. Už snad ani neexistuje společenský a profesní segment, jehož členové by nenatáhli pacičku a při této příležitosti nezačali vyhrožovat. Vláda tak nesklízí jen důsledky vlastních chyb a chyb, respektive vědomých nesmyslů vlády předchozí, ale i problémů, které provází celý náš polistopadový vývoj. V takovémto společenském klimatu mi přijde docela nešťastné, a hlavně zbytečné podržet svého mimořádně kontroverzního člena, jenž je středem mediální pozornosti, ve které si evidentně libuje.

Představa, že by Babiš opustil z jakéhokoli důvodu svoji politickou firmu, je zcela absurdní, stejně jako situace, že by byl odejit, byť je to snad teoreticky a technicky možné. Jsem přesvědčen, že se mnohým členům ANO chování a jednání předsedy a otce zakladatele nezamlouvá, ale sama podstata hnutí neznamená pro členy jinou alternativu, než držet hubu a krok, nebo ze strany odejít. To je dle mého soudu jeden ze základních problémů takovéhoto typu politického subjektu a nutně to vede i ke stigmatizaci jeho členů, protože v tomto smyslu nejsou svobodnými politickými aktéry, ale pouze loajálními „zaměstnanci“.

Vrátím-li se k otázce v názvu článku, je odpověď jasná. Otázka, proč nebyl vyloučen ze své partaje Pavel Novotný, je naopak předmětem tolika diskusí, názorů a spekulací, že odpověď na ni rád přenechám jiným publicistům.