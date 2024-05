Noční vlci na Olšanech? Jak je to vůbec možné?

Naše liberálnost už překračuje snad všechny meze. Po Praze se prohánějí Putinovi hoši, kterým sekundují proruští kolaboranti, a nic se neděje.

Jenom pro připomenutí, Noční vlci jsou putinovským režimem podporovanou a placenou nacionalistickou organizací, která se hrdě hlásí ke stalinismu, antisemitismu, homofobii (vyjádřené heslem: „Smrt homosexuálům“), a která se aktivně angažovala a angažuje na okupovaných územích Ukrajiny.

A těmto lidem je umožněno legálně pobývat na našem území a pořádat akce. Náš systém je připraven stíhat veškeré projevy neonacismu, včetně z hlouposti páchaných recesistických počinů, a projevy propagátorů nacismu, který má zcela aktuální podobu a projevy, jsou tolerovány. Kdyby to snad někomu nebylo úplně jasné, tak putinovský režim je čirou esencí německého národního socialismu včetně projevů, které jako by kopírovaly téměř sto let staré počiny hitlerovského režimu.

Přijde mi mimořádně smutné, že i poté, co byly zcela demaskovány všechny aspekty 2. světové války, osvobození Rudou armádou a s tím i záměry a počiny stalinovského režimu, jsou často naši ruští osvoboditelé glorifikováni, aniž by bylo připomínáno, že sovětský režim té doby si v ničem nezadal s tím hitlerovským, a že současné Rusko je jeho reinkarnací.

Nelze nezmínit jakou roli v tomto procesu vnímání historické i aktuální reality sehráli oba naši bývalí prezidenti. Ten druhý (jehož jméno se mi už ani nechce vyslovovat) plival Putinovi na brus ještě v době, kdy už muselo být i naprostému ignorantovi jasné, jakou podobu Rusko dostává, co činí a činit se chystá. Jeho předchůdce si v kontroverzních komentářích k této problematice libuje dodnes, a je v tomto ohledu docela jedno, jestli to dělá proto, aby zůstával mediálně viditelný, nebo takto opravdu smýšlí.

Samostatnou kapitolou jsou pak aktuální proruští aktivisté, které jsem výše nazval kolaboranty, protože český občan podporující nepřítele je prostě kolaborant či zrádce, jak chcete, a není-li na základě mně nepochopitelných pohnutek stíhán a trestán, má být alespoň veřejně zostuzen a společensky vyobcován. Když vidím Jaroslava Foldynu navlečeného do motorkářského kostýmu ve společnosti těch putinovských nohsledů, děsím se toho, že by někdo takový mohl v blízké budoucnosti figurovat třeba ve vládě.

Na závěr to bude už obehraná písnička: Zlo má být pojmenováno a také jasně determinováno, nikoli relativizováno skrze problematické souvislosti a maskováno za jakési ušlechtilé a z historických reálií vytržené počiny. Ruský režim, stejně jako ten nacistický před devadesáti lety, představuje fatální nebezpečí, a proto není na místě shovívavost, liberálnost a korektnost k jeho podporovatelům, omlouvačům, relativizátorům, stejně jako k různým okopávačům kotníků vezoucích se na politováníhodných lidových náladách.

Západní svět rozhodně není dokonalý, ba co dím, je mi občas dost protivný, ale bohužel žádný lepší v nabídce není. Jsou jen světy horší, a to zcela zásadně horší, a nepřijde mi správné ani rozumné živit v lidech představu, že tomu tak není, a že jsme jen ty špatné světy sami virtuálně stvořili. Není to tak, zlo existuje, má zcela konkrétní podobu a bují tam, kde se mu dostane živné půdy. Před devadesáti lety začalo bujet v Německu a už více jak sto let úspěšně přežívá v Rusku.