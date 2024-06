Co by se muselo stát, aby i koalice ctila důstojnost a bolest pozůstalých

Přestat mlčet tváří tvář důkazům. Neopírat se jen o jednostranné vyšetřování aktérů, kteří vyšetřují sami sebe. Přestat UK považovat za nesvéprávný objekt, který si na akademické půdě neumí s ničím poradit a žije ve středověku.

Podle posledních informací vychází najevo, že policie univerzitní struktury a účinnou technickou pomoc nežádala, nevyjednala a chovala se jako intervent na nepřátelském neznámém území. Fakticky vzato se nikdo nepozastavuje nad tím, že univerzita podala odvolání proti vyšetřování policie, které se zjevně vyhnulo mnoha faktům. Při úzké technické spolupráci s univerzitou mohl být vrah dopaden před střelbou. Policisté mohli pomocí univerzitních kamer zjistit přítomnost střelce v budově a překazit jeho úmysly. Sami se dušují, že je tato minela o minutu frustruje, ale mělo by je frustrovat, jaké příčiny k tomu vedly.

Policie je zvyklá jednat zásadně samostatně z pozice síly, což posiluje i současná politická atmosféra, kdy koalice za pomoci většiny ve sněmovně válcuje jakýkoli odpor a racionalitu i za cenu, že budou po příštích volbách mnohá její rozhodnutí z principu zrušena. Proč by tedy policie přiznávala, že nezná strukturu a fungování akademické půdy, neuměla jednat se zástupci a nevyužila odborné zázemí, které univerzita má. Docela věřím, že to ani nebyl úmysl, bylo to přesvědčení policie, že si dokáže kdekoli kdykoli poradit sama. Hlídka však zjevně neměla potřebné znalosti a představivost. Plnila pasivně úkoly zaběhaného soukolí. To jistě není trestné, ale je to smutné. Rozhodně to nenapomáhá cíli pomáhat a chránit.

Zrovna já nevyzývám policisty k odstoupení, pokud si tyto skutečnosti veřejně přiznají a dojde ke zlepšení komunikace. Stále převážně policii věřím, neboť i z osobní zkušenosti vím, že je v ní plno poctivých a schopných lidí, kteří drží na svých bedrech mnohé společenské pilíře. Každý turista, který k nám přijede si libuje, kolik svobody tu máme. V ulicích nejezdí patroly policie s výhrůžným výrazem ve tvářích. Sic se tu a tam objeví preventivní demonstrace přítomnosti policie třeba před židovskými synagogami a jejich velvyslanectvím, tak i to lze chápat spíše pozitivně.

Jenomže nelze nepřipomenout projev matky jedné z obětí na jednání bezpečnostní komise, že tam slyší „samé lži“. Koaliční ministr tím, že podpořil jednostranné vyšetřování policie za účelem vyvinění ze situace, celou záležitost zpolitizoval, protože teprve nyní se mohou a jistě budou jen díky opozici přetřásat a rozvažovat i jiné než policejní výklady události. V tomto kontextu nechápu zastánce koalice, že jim není pravda a budoucí možnost rezistence vůči podobným útokům bližší, než klid a pohoda koaličních politiků. Zkušená novinářka se zde na blogu tvrdě opřela do opozice a bulváru. Je to nesmírně smutné, ale nepřekvapivé. Z nějakých důvodů se i novináři dali na politiku a stali se hlásnými troubami partají. V minulosti se to považovalo za neetické. Od novinářů se vyžadovala podloženost faktů a vyvážená věcnost, kdy se nelze ohlížet na stranické zájmy.

Samozřejmě, že všechny ataky opozice nejsou příjemné, skvělé a oprávněné. Také bulvár dokáže být nepřiměřeně krutý. Ale zaplať bůh, že je máme a nelze vyšetřování tragické události zglajchšaltovat a umravnit v intencích stranických sekretariátů. Z paní Ireny je mi smutno a stydno. Nechápu tak jednostranné posuzování nekomplexních faktů. Vyhlíží z jejího jednání snad ještě nějaký posun v kariéře? Nějaké výhody? Možná je to jenom absolutní víra v koalici a její apriorní pravdivost. Nicméně napadání opozice a bulváru tvrzením o bezcitnosti je chucpe na druhou. Právě ověřená, důvěryhodná pravda nás může někam posunout. Pravda rozhodně pomůže i pozůstalým, aby méně vinili sami sebe, protože to je to první, na co člověk myslí. Neměla jsem dceru pustit ten den do školy…