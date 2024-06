Naprosto šokující fakta z vyšetřování střelby na UK

Jsem v podstatě již opatrný člověk, ale přiznám se, že dosud zveřejněná fakta z vyšetřování střelby na UK mě naprosto převálcovala a moje důvěru v policii, vnitro i vládu je na nule.

Jistě je třeba pozorně sledovat nadcházející tiskovku policie k tématu, ale podle článku redaktorů iDnes se zdá, že pochybení bylo habaděj. Jistě lze přijmout, že nikdo od policie se nedopustil trestného činu, který by se dal považovat za úmyslnou podpora onoho vraha. Ale zdá se, že zřetelně selhala komunikace a spolupráce složek policie.

Na druhé straně je zase pozitivní, že se snad ve zprávě i Dnes neskrývá skutečnost, jakkoli šokující. To lze ocenit. Zpráva mohla být formální a nevěcná. Mám obavu, že nás nakonec čeká léto horčejší (horečnější?) než horké.

Po bitvě je každý generál. To jistě. Jenomže stačilo pečlivější a přesnější uvažování a nemuselo to skončit tak drasticky. Prohlídka (jen zběžná?) přízemí a prvního patra je v souvislosti tragédie nepochopitelná. Nechci sem přepisovat všechna uvedená fakta, byť mne překvapuje, že článek redaktorů iDnes k tak důležité záležitosti je v sekci placené Premium. Zde bych se přimlouval pro úplné otevření veřejnosti.

… vrah přišel na univerzitu ve 13.23 a střílet začal až pět minut před patnáctou hodinou, jak vyplývá z policejních dokumentů, které má MF DNES k dispozici. To snad ani nejde komentovat.

Pozůstalí po obětech nyní potřebují maximální podporu veřejnosti, aby dosáhli k pravdivým informacím. Odškodnit se podle mne tato tragédi plnohodnotně nedá. Samozřejmě je to jediná možná reakce státu. Vypořádat se s vlastním postupem a poučit se z něj. Odškodné je třeba podporovat, protože z jeho vyplacení se pak musí někdo zodpovídat více než z diplomaticky popsaného šlendriánu.

Nyní je jasné, proč zpráva tak dlouho trvala, neměla narušit pohodu voleb. Jak málo jsem establishment podezíral, tak jsem o to více dnes znechucen. Po dlouhé době se jdu modlit za oběti a meditovat o nějaké nové naději, zdali ji dostaneme nebo to takto zůstane a bude nám to prostřednictvím signálů vysvětleno, jak to vůbec není zlé.