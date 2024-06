Co říká výsledek voleb příčetnému člověku?

Nejsou důležitá prohlášení skalních fanoušků. Rozhodují hlasy mlčící většiny. A mlčící většina se nenechala definitivně zmasírovat nejúspěšnější a nejdokonalejší vládou od listopadové revoluce.

Neúspěch zaznamenala dosavadní postfaktická většina. Ta se chovala, jako by byla její vláda na věčné časy a nikdy jinak. Lidé jsou již unaveni ze vší té agresivity. Začalo jim docházet, že podsouvání a štvanice na oponenty je cesta do pekel. Ta posledně jmenovaná zastínila jakoukoli debatu o obsahu témat. Pýcha křehce vládnoucí většiny si neuvědomovala, že každý vládne jen určitou chvíli. Ale kyvadlo se neustále vychyluje a vrací, pokud jej nedemokraticky někdo nezastaví.

Fiala & spol. dohnali svou moc do krajnosti, proto bude jejich působení kratší, než by si přáli. Kdyby měli ještě nějakou zásobu pokory, tak by pochopili, že je třeba s opozicí slušně a transparentně jednat. Nemstít se za údajné ústrky, když byli samo v opozici, kde stehně jednou nenávratně skončí, a pak zase třeba vyhrají. Koaličníci mohou zamlžovat a dezinterpretovat svoje postoje k opozici, ale každý občan se setkává s arogancí, kterou od hlavy může pozorovat každý až po paty. Stoupenci koalice jsou nesmiřitelní, místo argumentace a věcné disputace vymýšlejí nadávky, nálepky a označení, jen aby nemuseli přiznat ani náznak reality.

Na rozdíl od mnoha naštvaných nekoaličníků jsem schopen vidět i kvality koalice. Jejich ohebnost ve větru kritiky a schopnost probít se nastaveným tématem změnou tématu nebo odkazem na minulého viníka, kdy oni hrají roli jediného spasitele zachránce. To jim jde dokonale. Dokázali se pragmaticky dostat takřka do stejné mocenské pozice jako někdejší totalitní komunisté. Obsadili všechny rozhodující posty ve státě. Jejich okamžitá moc vedla k tomu, že začali dokonce mluvit, dokonce trochu konat, v jasné cenzuře.

Mnoho lidí si pamatuje, jak sprostě útočila ODS na ANO před posledními parlamentními volbami. Z Babiše dělali Lucifera nebo alespoň zločince za mříženi, ale soudní systém ani za jejich vlády nedokázal Babiše usvědčit a zavřít. Nějaká omluva? Nějaká sebereflexe? Naopak. Dobře si pamatuji kritiku směrem k ANO, kdy ji opozice v čele s ODS hnala do přehnaných podpor, aby jim to dnes vyčítala. Takto by se dala vyjmenovat většina témat.

Zajištění moci ovšem k prosperitě nestačí a už vůbec nesignalizuje definitivní pravdu. Mocenská posedlost vede i k personální politice, kdy poslušnost a spolehlivost nahrazuje zásadní část profesionálních schopností. Byli jsme svědky i toho, že se inovativně novináři stali součástí vládní koalice. Svědčil o tom výběr témat, výběr diskutujících a útočná dikce vůči opozici v každé diskusi. Holt dotace od státu jsou velkým lákadlem a hypotéky jsou skoro nekonečné.

V důsledku výše řečeného (a jde o subjektivní úvahu, kterou lze jen těžko podkládat zdroji, neboť zdrojem je zkušenost), by měl být odvolán alespoň koordinátor antidezinformace Foltýn. V našich mocenských úvalech nelze očekávat, že když někdo neobhájí svůj triumfální mocenský koncept, vyhlásí předčasné volby. Na to jsme příliš menší než Francie. Možná by stačilo alespoo vypeskovat vlastní spolehlivé neschopníky, přinejmenším z řad novinářů by to neškodilo ani tady na iDnes. Letos, v roce České hudby, dvojím Smetanovském výročí, se již dvakrát ukázala neschopnost plodit aktuální a zajímavý obsah k věci. Napřed se k výročí na Lidovkách objevil článek deset let starý rozhovor s psychiatrem Höschlem o Smetanovi a jeho syfilisu, vedle hudební geniality. A nedávno opět jiný novinář iDnes publikuje podobnou bombastickou nesmyslnost, kdy část článku přímo zkopíruje z Wikipedie. Nezajímá ho pozitivní nová informace antropologů, kteří zjistili ze Smetanových ostatků skutečnosti, které nepotvrzují výskyt syfilisu u Smetany. Místo abychom se radovali, že někdo publikuje celou knihu na toto téma a šířili pozitivního ducha této země, aby si jí každý mohl stále více vážit, máme novináře, kteří všechno odfláknou a snadno mohou, protože jejich netečné vedení má své politicky jisté.

Doufejme, že tato éra nyní skončí a začneme se opět bavit normálně a slušně.