Co by se mělo stát, aby opozice a bulvár ctily bolest pozůstalých?

Prosincová tragédie na filozofické fakultě nás zasáhla všechny. Nejsem výjimka, koho bolelo srdce, když jsem si na místě obětí představila své děti.

Kdyby. Kolikrát si, kdyby, řekli příbuzní obětí? A kolikrát ti, co na místě zasahovali? Možná každý z nás měl tehdy své, kdyby...

Včera jsem si vzpomněla na jednu leteckou tragédii. Letadlo se zřítilo a 350 lidí zahynulo. Hledala se příčina pádu a přišlo se na ni.

Když se v kabině pilotů luxovalo, zaměstnanci zakrývali otvory na stropě. Po vyluxování otvory opět uvolnili. Tentokrát je zapomněli uvolnit, nikdo si toho, bohužel, nevšiml a letadlo spadlo. Jsem si jistá, že tato chyba se už nikdy a nikde opakovat nebude.

To, co teď napíšu, není útěcha pro pozůstalé z tragédie na filozofické fakultě. Je to jenom malý záblesk světla v tunelu smutku – pro nás všechny.

Měli bychom si uvědomit, že žádná z obětí nezemřela zbytečně. Z každé, sebemenší chyby, která se stala během této tragédie, se vyvodí a už se také vyvozují závěry, díky kterým budeme na podobné situace připraveni tak, aby se podobná tragédie už nikdy do našich životů nezapsala tak brutálně, jako se do nás všech zapsala tragédie na filozofické fakultě loni v prosinci.

To, jak v těchto dnech vystupuje k této tragédii opozice a to, jak o ní píše bulvár, je zlé. A zbytečné. Nikomu to nepomůže, naopak, pozůstalým to působí jenom další bolest a rozdírání ran.

Nám všem by pomohlo, kdybychom od opozice, místo štvavých útoků na koalici, slyšeli slova účasti k pozůstalým, informace o tom, jaká pomoc jim byla poskytnuta a jaká pomoc se jim ještě poskytne, a ze všeho nejvíc by nám pomohlo ujištění, že se podobná tragická situace, první, která se kdy u nás v takovém rozsahu stala, už nebude nikdy opakovat, protože se příslušné složky, školy, studenti a vlastně všichni, z této tragédie poučili.

Opozice a bulváre, jste bezcitní! Neberete žádný ohled na pozůstalé. Zkuste v sobě, prosím, najít aspoň kousíček srdce!

Nerozdírejte v pozůstalých jejich bolest! Buďte smířliví. Mějte pochopení. A dejte nám všem, nejenom pozůstalým, naději.

Pokud to nedokážete, potvrdíte to, co se říká.

Bezcitná opozice hledá nové voliče a senzacechtivý bulvár hledá nové zákazníky.