Nevyloučení Pavla Novotného z ODS odkrývá Gleichschaltung společnosti

Velký vůdce ODS se symbolicky postaral o správný signál svým barones na všech úrovních společnosti. Od vyhlášení výsledků evropských voleb do osvobození Novotného …

… vládlo pár hodin příměří, kdy „barones“ na všech úrovních čekali na změnu či nezměnu postoje ODS, jak se mají chovat ke všem těm „dezolates“ v naší společnosti. Tak se stalo, že útočné články začaly pršet až den po osvobození vulgárního delikventa. Příznačné bylo, že se ani nedostal před posudkovou komisi a jeho opětné svatořečení přednesl syn politika Václava Bendy, sám celoživotní jenompolitik, Marek Benda, syn obdivovatele diktátora antikomunisty Pinocheta. Žádná náhoda.

Pokud se týče slova „Gleichschaltung“, často jej používal Václav havel, když definoval způsob vnitřní demoralizace a vládního umravňování nejednotného názoru v komunismu. Pokud zadáte výraz do vyhledavače, nenajdete jeho vysvětlení česky snadno. Jako by se nás netýkal. Pokud by totiž jeho vysvětlení trčelo na každém rohu, nemělo by patřičný kýžený účinek.

Co se týče výrazu „barones“, jde o historické označení oblíbenců kolem britského trůnu. Příkladně v souvislosti záhadné vraždy kardinála Thomase Becketa. Doporučuji film Becket s Peterem o’ Toolem a Richardem Burtonem v hlavních rolích. Pokud chcete chápat problém přesněji historicky pak začněte alespoň u časopisu Epocha. Barones jsou společníci panovníka, vůdce či diktátora, kterým není nutno dávat nějaké písemné rozkazy, ale stačí vysílat signály rozhořčení, rozčilení a pohoršení a barones se už postarají, aby o nich bylo u všem vládnoucího slyšet.

Osvobození Novotného je prostě velká morální prohra vlády. Spustí další vlnu nenávisti, kterou, jak sám Novotný naznačuje, ODS od něj a barones na všech úrovních nezbytně potřebují. Každý sní o nějaké kariéře, prostupu splečností na výšiny výjimečnosti. Na tom se dokola rodí noví a noví barones ve všech režimech světa. Někde na ně ovšem mají zákony a pak se to dá považovat za demokratické uspořádání věcí občanských.

V tomto kontetu i zde baron Trčálek útočně vyzývá „pana Hornera“ k nějakému veřejnému prohlášení o genocidě. V tom pan Horner nemá problém. Jsem proti každé genocidě nebo i jen zbytečného útlaku, který v genocidu může vyústit. Čtenář by čekal, že Trčálek ve svém článku dodrží kodex blogera a poukáže prostřednictvím odkazů, kde Horner vzývá Hamás a schvaluje terorismus. Nic takového v jeho článku nenajdete. Pokud páchá genocidu kdokoli, i Hamás na vlastních lidech, pak to Horner samozřejmě odmítá a odsuzuje. Pokud si Horner vybavuje, určitě psal víckrát proti Hamásu v zájmu palestinského lidu, lidí jako takových, kteří bohužel žijí v onom režimu a sdílejí všechna protivenství, která z toho vyplývají od narození. Mnozí se na jejich vzniku nijak nepodíleli a nechápou dědičnou kolektivní vinu, která tím na ně dopadá a pak bohužel stojí i za Hamásem. To není souhlas, ale vysvětlení logiky tamního úhlu pohledu, který je třeba vnímat a uznávat, pokud se chce opravdu jednat a vyjednávat mír.

Kontroverze se opět vyostřují na všech frontách svobodomyslnosti a frivolnosti. Například nedávný zdejší článek, podle mne skandální více diskuzí pod ním než samotným obsahem o problému souhlasu či nesouhlasu s migrací a současně s příslušností k rasismu nebo xenofobii. Zde se opačný tábor jino názorového vidění problému a příčin migrace potýká podle nich se stejným problémem jako dezoláti a proruští švábové, kterým je podsouvání formou buď – anebo. Jsi proti migraci, jsi rasista a tak dále dokola. Případně pro silnější nátury odkazuji článek v hlavním vydání iDnes, kde se diskutuje o nenávistných komentářích ohledně 4. místa naší černé spoluobčanky Manuel na právě skončeném ME v atletice v Římě. O tom všem rozhoduje současně a zcela vědomě ODS prostřednictvím postoje k instituci pragmatických barones, kteří konají a vedení má „čisté ruce“. Do parlamentních voleb nebude líp. Vypijeme si to s Fialou a všemožnými barones od Novotného po Trčálky až do hořkého konce.