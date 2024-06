Taškařice s kokainem ve Sněmovně může být ještě dobrý kabaret

Jenom pro představu - byl nalezen papírek, na kterém byly stopy po kokainu. Množství tak malé, že to policie nejen nepovažovala za trestný čin, ale ani to nepovažovala za nutné dále šetřit, nebo někomu hlásit.

To jsem ale ještě netušil, že pro politický boj se hodí cokoliv. Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil prohlásil: „Kokain ve Sněmovně není žádná novinka a překvapilo by mě, kdyby to tak nebylo.“

Dodávám, že ten problematice asi rozumí více, než všichni poslanci dohromady.

To samozřejmě nenechalo klidného Andreje Babiše (ANO): „Pane premiére, kolikrát jsem vám řekl, abyste ho okamžitě vyhodil, toho magora. To je lobbista za drogy, já ho znám, výlety, konference. Proto jsem nechtěl s ním spolupracovat. To je odéesák, pan premiér si ho vzal.“ Je vidět, že pro Andreje Babiše asi není ani tak problém, co Vobořil prohlásil, ale že je členem ODS.

Pozadu nezůstal ani další opoziční vůdce Tomio Okamura (SPD): „Nás se to netýká,“ a pokračoval: „poslanecký klub hnutí SPD bude požadovat prošetření celé této situace. Z toho musíme vyvodit důsledky.“

Opakuji - na pánském WC se nalezl papírek, v kterém drogy někdy byly. A ten papírek tam mohl přinést nejen poslanec, ale třeba úklidový tým, nebo dokonce sama ostraha Parlamentu.

Ale když si vzpomenu na obstrukce opozice a mnohahodinová noční jednání, tak je jasné, že se někteří poslanci asi nějak povzbudit museli. Velmi zajímavé by bylo vědět co konkrétně požil právě Tomio Okamura, který vydržel řečnit asi 10 hodin bez jediné přestávky a tudíž ani vykonání lidské potřeby.

Ale Andrej Babiš zůstal v ráži a pokračoval v reakci na projev pirátského poslance Michálka, který právě naznačil, že kokain slouží k udržení pozornosti poslanců: „No, taková drzost, co si to dovoluje vůbec? Vždyť jejich předseda je symbol šňupání. My určitě ne. Já jsem v životě neměl ani trávu, nic.“

Ale pozor! To si samozřejmě nenechal líbit předseda Pirátů Ivan Bartoš a prohlásil, že jejich poslanci se na drogy nechají testovat: „Ano, samozřejmě půjdeme, jen musíme pořešit nabité rozvrhy, aby to bylo co nejdřív. Následně znovu zopakujeme výzvu vůči ANO a SPD, ať se transparentně předvedou před občany,“ reagoval Bartoš na dotaz Deníku N. „Výsledky samozřejmě pojďme všichni otevřeně zveřejnit. A pak si povíme, u koho frčí ‚kokain v řiti‘, který ANO tak rádo omílá,“ dodal.

To jsem zvědav na výsledky u Pirátů. A pak na výsledky ostatních. Nebo se dozvíme něco o tom, že je pro ně testování nedůstojné a zbytečné?

Legrace kvůli papírku, který tam mohl zanechat i noční vrátný, nabírá na grádech. Konečně trochu veselého rozptýlení v tom nudném politickém rybníku.