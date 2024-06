FVE u nás doma - roční bilance

V květnu máme první výročí zprovoznění FVE (fotovoltaické elektrárny) u nás doma a je čas zrekapitulovat trochu ekonomii.

Krátká rekapitulace nákladů

V celém článku jsou ceny s DPH, tedy konečné. Po odečtení dotace (která byla státem vyplacena velmi rychle v řádu jednotek týdnů) mám celkové náklady 301.000 Kč. K tomu vedlejší výdaje (úprava rozvodné skříně, prořez větví ...) 43.000 Kč. Parametry jsou 6,3 kW instalovaný špičkový výkon a 14.4 kWh kapacita baterie. Znalci vidí, že baterie je větší, než se doporučuje (zhruba dvojnásobek), a z toho plynou i vyšší náklady než u podobných instalací.

Historická spotřeba před instalací FVE:

05/19 – 05/20: 11180 kWh, zaplaceno 39.244 Kč

05/20 – 05/21: 16113 kWh, zaplaceno 54.984 Kč

05/21-05/22: 8600 kWh, zaplaceno 33.608 Kč

05/22-05/23: 7650 kWh, zaplaceno 47.652 Kč.

A v květnu 2023 došlo k instalaci FVE. Z té historické spotřeby je krásně vidět nárůst ceny proudu v roce 2022.

Můj platný ceník

U PRE mám tarif D45d, dvousazbový. Nicméně rozdíl mezi vysokým a nízkým tarifem je 45 haléřů na kWh, tedy nic podstatného. Těžko lze analyzovat kdy FVE vyrábí v rámci nízkého tarifu a kdy vysokého. Proto je potřeba ceny zprůměrovat s váhou 20 a 4 hodiny. Pak se musíte probrat fakturou, která je (samozřejmě) složitá a nepřehledná a vypreparovat z toho relevantní údaje. Můj výsledek: Měsíční paušál bez ohledu na výši odběru ze sítě je 645 Kč. Cena za odebranou kWh je 5,92 Kč.

Bilanční tabulka za rok provozu

Podotýkám, že první půlrok jsem dostal souhrnou fakturu, pak dostávám faktury za každý měsíc, což je v tabulce vidět.

Nebudu to protahovat a stručné vysvětlení a shrnutí tabulky. Za období 05/23 – 05/24 jsme celkem spotřebovali 8336 kWh elektřiny. Z toho jsme od PRE nakoupili 5227 kWh za 37.392 Kč a z FVE jsme spotřebovali 3109 kWh. V porovnání s 05/22-05/23 (7650 kWh za 47.652 Kč) tedy jasná úspora. Konkrétně uspořeno 17.817 Kč za rok.

Zajímavé jsou přetoky. To je to, co vyrobím, ale ani neuložím do baterie (už je nabitá), ani nespotřebuji (přes den sluníčko, nevaříme, nepereme, nebo jsme pryč) a pošleme to tudíž do sítě. Za ten rok je to 799 kWh. S PRE mám smlouvu, podle které (pokud to dobře chápu, protože smlouvy jsou samozřejmě vždy psány složitě a nepřehledně) mi budou v zimě přetoky odečítat z mé spotřeby v hodnotě 3,50 Kč/kWh. Tudíž ta elektrárna vygenerovala na přetocích dalších 2.797 Kč.

Takže suma sumárum je výsledek za první rok provozu 20.614 Kč . To celkem odpovídá předpokladům a při vstupních nákladech nějakých necelých 350.000 Kč je předpokládaná návratnost za asi 17 let. Nicméně kvůli tomu jsem to nedělal, jak je vysvětleno v prvních článcích (odkazy dole).

Ale pozor! Přetoky jsem měl od PRE celé léto zakázané. Tudíž elektrárna se v létě vypínala, místo aby posílala proud do sítě. Takže se dá předpokládat, že letos, kdy už jsou přetoky povolené, za léto vyrobí o dost více, než loni. Můj odhad je navýšení tak o 1500 kWh, tedy o 5.250 Kč za rok. Pro ty, co sledují jen návratnost, to pak vychází při zachování současných cen proudu na nějakých 14 let.

Celkem lze tedy konstatovat, že se nekoná žádné překvapení. Množství vyrobené elektřiny i finanční úspora odpovídají původním předpokladům. Není to na zbohatnutí, ale je to na významné finanční přilepšení.

A teď pár postřehů a rad pro stávající i potenciální budoucí majitele FVE

1. Málokdo bude mít úplně optimální podmínky. Tedy orientace přesně na jih (180°) a sklon panelů 32°. Krom toho do toho často zasáhne zastínění od stromů, nebo sousedních budov. V každém ročním období jiné. Ale toho se nebojte. Ani já nemám optimální podmínky (orientace 210°) a hlavně v zimě, kdy je slunce nízko, mám panely velkou část dne částečně zastíněné. Přesto je výroba zhruba na předpokladu. Takže úbytek výroby z důvodu neideálních podmínek není kritický.

2. Rozvodné podniky vám stanoví horní hranici přetoku (jaký smíte poslat maximální výkon do sítě). Obvykle to bývá ve výši vašeho nainstalovaného výkonu (u mě 6,3 kW). Při překročení jsou pak docela drakonické pokuty. Proto je ve střídačích funkce omezení přetoku. Jenže tato funkce si sama o sobě bere tak kolem 1,5 kWh za den. To je za rok kolem 550 kWh a to není málo! Proto doporučuji tuto funkci vypínat. Minimálně v zimě, kdy opravdu nemůžete vyrábět nad instalovaný výkon.

3. Ještě k těm přetokům. Panely mají od výrobce nominální výkon, který je měřen tuším při 20°C. Při nižších teplotách a sluníčku (typicky jaro a podzim) jsou pak schopny dodat více (v mém případě jsem jednou naměřil z instalovaných 6,3 kW i 6,6 kW). Pokud by to náhodou šlo do sítě jako přetok, tak mám mastnou pokutu. Na druhé stránce máte doma většinou spotřebu (dobíjení baterie a po jejím úplném nabití lednička, wifi router, odběry zapojených síťových zdrojů televize, mobilů, nějaké to nouzové osvětlení ...) a vyšší přetok do sítě fakt nehrozí. To omezení je tedy možno vypnout na střídači celoročně.

4. Největší žrout proudu je elektrické teplo (vařič, bojler, rychlovarná konvice, trouba, případně topení). Pokud takové spotřebiče doma máte, tak světla (obzvláště LED) proti nim nespotřebují skoro nic. Zbytečně tedy nezhasínejte. Děláte si akorát pakárnu a k úsporám to nevede.

5. Nevěřte žádným reklamním sloganům nabízečů FVE. Vše je to jen a jenom o počasí. Tedy jak bude nebo nebude slunečný rok. Příkladem je že např. 17.05.24 (tedy měsíc před letním slunovratem), kdy bylo zataženo, jsem vyrobil 6,8 kWh:

A naopak 29.01.24 (měsíc po zimním slunovratu), kdy bylo jasno, jsem vyrobil 12 kWh:

Jinými slovy i při slunné zimě můžete vyrobit více než v zataženém létu. Všechny poučky jdou pak stranou. Jiná otázka je samozřejmě pravděpodobnost takového počasí.

6. Uvědomte si, kdy budete pravděpodobně nejvíce vyrábět (léto) a kdy nejvíce spotřebovávat (zima). Pak je nesmyslný reklamní slogan, že z FVE budete napájet tepelné čerpadlo. Naopak pro klimatizaci, nebo ohřev bazénu (oboje v létě) FVE smysl dává. Nedává moc smysl na nabíjení elektromobilu. Většinou jste přes den s autem v práci a v noci ho dobíjet z baterie FVE? Tedy dvojité střídání a s tím spojené ztráty? Krom toho auto má baterii tak 60 kWh, zatímco typická FVE kolem 8 kWh. Takže výpomoc pro auto ano, ale provoz auta ne.

7. Firmy vám budou nabízet pravidelnou údržbu a čištění panelů. Samozřejmě za úplatu. Zbytečnost a nesmysl. Panely vyrábí i pod mrakem, tedy i když jsou zaprášené a zašpiněné. A pak stejně zaprší. Stačí si občas sledovat grafy výroby a teprve když uvidíte, že je něco špatně, tak volat firmu.

A už toho nechám. Ptejte se v diskusi a případně si přečtěte i první dva články k této tématice.

