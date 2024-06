Ochutnávky Valencie

Krátce: Auto, Krakov, letadlo Ryanair, Valencie, apartmá pro 4 se 2 ložnicemi, nádherný prodloužený víkend, Raynair, Krakov, auto Praha. Stručněji to asi nešlo. Tak teď o to více fotek.

Nejprve procházka ve dne.

A pak ještě lépe večer.

Upřímně řečeno, vidět člověka, co si čte tištěné noviny, to je dnes už unikát.

Oceánografické muzeum včetně delfinária se nesmí vynechat

Opravdu žralok

A opravdu velryba

Mladí šachisti měli turnaj přímo na náměstí

A opodál se demonstrovalo za práva na lov. Odhadem desetitisíce lidí. Tomu byste nevěřili. A s jižanským temperamentem. Tedy randál, kouř, dělbuchy.

Stravovat se je nejlepší v Tapas barech. Vyberete si podle obrázku, ceny mírné, chuti rozmanité, ale především vynikající.

Aqua di Valencia – typický nápoj. Podle vzhledu a chuti ale je to vodka s džusem :-).

Tinto verano, velmi podobné Sangrii. A též velmi lahodné a osvěžující.

Na každém kroku jsou zajímavé kříže z květin. Jistý druh pomníčků.

Na Valencii se také musíte podívat z věže místní katedrály. Čeká vás přes 200 schodů.

Centrální tržnice nenechá vaše sliny na pokoji

Aby bylo jasno, co se kde na krávě nachází.

Tramvají se dostanete až na pobřeží. Přístav a pláže jsou těsně vedle sebe.

A na závěr jsem si ponechal Město umění a věd. To je dle mě to, co Praze, ale obecně našim městům, zoufale chybí. Moderní, odvážná, naprosto úchvatná architektura.

Tak poslední Tinto Verano a hurá metrem na letiště (žádný bus).

A několik praktických rad. Zpáteční letenka 4200 Kč na osobu. Perfektní apartmá v centru města se 2 ložnicemi, kuchyňkou, obývákem a dokonce snídaní v ceně (v lednici byly uzeniny, marmelády, sýr, pečivo, mléko, džusy ….) asi 110 Euro na noc pro 4 osoby. 3 denní jízdenka na kompletní městskou dopravu za 13 Euro. Restaurace asi kilometr od centra jsou na polovině ceny restaurací v centru. Nelze vynechat Sangrii, Tapasy, Paellu (něco jako rizoto), mořské potvory, Tinto Verano a … vlastně takový malý gastronomický flám s památkami na pozadí. A o tom to je.