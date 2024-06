Nějak se nám tu rozmohl takový předvolební nešvar

Pamatujete? Po vyhraných volbách pohlavár tehdejší vítězné strany prohlásil: Naše předvolební sliby nebyly zasazeny do reálného ekonomického rámce.

Ta strana se jmenovala ČSSD, dnes se jmenuje jinak, někdo jiný se zase jmenuje jako ona dříve a celé to je jen o jednom – skončila v propadlišti dějin.

Letos po vyhraných volbách do Evropského parlamentu prohlásila členka vítězného hnutí ANO Klára Dostálová: „To byla jenom taková nadsázka. Samozřejmě to všichni chápou, podle toho, jak jsme se vyjadřovali v debatách.“ Reagovala tak na předvolební kampaň hnutí ANO, kde se mimo jiné tvrdilo, že ANO zabrání EU aby prosazovala následující věci: „brouci místo masa“, „lidi bez práce“ nebo „zákaz našich krav“. Ukazuje to jen jediné, na jak inteligentní voliče ANO cílilo a že bylo úspěšné. Podobně jako ona ČSSD před mnoha lety. Ta to ostatně provedla vícekrát, např. již s heslem o zrušení poplatků u lékaře v souvislosti s krajskými volbami.

Obě strany mají společné jedno – jsou (nebo byly) zaměřeny spíše na levicové voliče. A těm to zjevně buď vyhovuje, nebo jim ta habaďura nedochází. Sázím spíše na druhou možnost.

Celé to není zakázané. Je to zákonné. Ale je to nečestné, nesportovní a hlavně nemorální. Ostatně i s tím má ANO zkušenosti. Kauza Čapí hnízdo má podle soudu zákonné opodstatnění, ale logicky je celé konání značně nemorální. A hlavně, jedna z aktérek celé kauzy, p. Nagyová už má jako odměnu trafiku v Evropském parlamentu. Přeci to není potřeba komplikovat nějakou morálkou. Účel světí prostředky.

Bohužel ale celá tato kauza ukazuje, že se podobné věci vyskytnou i v dalších volbách. A v dalších a dalších. Letošní úspěch ve volbách ukazuje, že tudy vede cesta. Slibem prostě neurazíš. Takže gratuluji vítěznému hnutí i jeho voličům. Dokázali jste to!