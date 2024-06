Atentát na Fica: jak to vlastně bylo?

Ochranka na záběrech z atentátu na mě působila tak trochu komunisticky. Takoví namachrovaní boucháci, co jen ukazují okolí nadřazenost.

V každém případě dovolit pět výstřelů (údajně, a údajně ostrými) je asi selhání. Přesně jako dříve. Naparovat se, ale ve skutečnosti být neschopný.

Premiér Fico byl odvezen do nemocnice a prvních pár dnů se spekulovalo o jeho přežití a stav byl označován za velmi vážný. Ale ejhle – slovenští doktoři jsou asi světová špička. Pět kulek v těle, rozdělených do hrudníku a střev (tedy nikoliv třeba v končetinách), a po dvou týdnech je nám premiér odvážen do domácího ošetřování. Tedy žádná další specializovaná klinika, nebo rehabilitační centrum, ale rovnou domů. Těm lékařům gratuluji!

Uběhne další týden a premiér na nás promlouvá z obrazovky. Žádné strhané rysy, žádná únava, ale klidný, vyrovnaný člověk, který už temně naznačuje, že za vším je opozice, aktivisti a ta špatná média.

Tedy tělesně se asi zotavil dokonale, ale duševně vše při starém.

Ostatně když se podíváte ještě jednou na záběry těsně po „atentátu“ a vidíte tu ochranku jak premiéra vleče do auta (to je asi jedna z mála věcí, které umí), tak premiér hýbe nohami. Tedy jde s nimi. Není v bezvědomí. Podporují ho, ale není to naoko? Nikdo z ochranky nebyl odvolán, pokárán. V civilizované zemi by se poroučel i ministr vnitra.

Takže byl to tedy atentát, nebo je to jen divadlo? Kdo ví jak to celé vlastně bylo? A v pozadí je Soros, Putin, USA, nebo Marťani?

Jak všichni víme z Majdanu, Krymu, Gruzie a vlastně celé Ukrajiny, nikdo přeci neví kde je pravda. První obětí takovýchto věcí je přeci vždycky právě ta pravda. Nejsou to přesně slova, která nám tu již léta servírují všichni ruští přisluhovači včetně slovenského premiéra?

Přistupme k tomu tedy logikou těchto jedinců, kteří se snaží být objektivní, dívají se kolem sebe, přemýšlí, dělají si úsudek a nevěří médiím. Já viděl, co jsem popsal. Časová fakta jsou také nezpochybnitelná. A právě ta média přinesla zprávu o atentátu. Ale i sám Robert Fico přeci média mainstreamu označil za aktivistická, ovládaná opozicí a nedůvěryhodná. Takže lžou když psaly, že na něj byl apáchán atentát? Nebo toto bylo v pořádku a lžou jenom jindy. Vysvětlení – lžou, když se to nelíbí Ficovi a spol.

Nicméně otazníky kolem celé této události zůstávají.