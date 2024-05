Především proto, že se bafuňáři chytli za nos a umožnili start ruským a běloruským sportovcům. Zdravý rozum zvítězil.

Správné národovecké síly všech zemí se spojily a vytvořily sdružený tlak, aby Mezinárodní olympijský výbor netrestal ruské sportovce za něco, za co nemohou. Protože jinak by to nebyla olympiáda, ale jen poloolympiáda, a nebyla by plnohodnotná. Bez Rusů a Bělorusů by to prostě nebylo ono. I ten náš mistrovský titul v hokeji má podle všech lidí se zdravým a rozumným uvažováním, co hájí především české zájmy, přeci jen slabší hodnotu, když jsme nemohli hrát proti Rusku.

Při slavnostním ceremoniálu nastoupili ruští sportovci pod vlajkou Mezinárodního olympijského výboru, ale barva jejich oděvů (červená, modrá a bílá) nenechala nikoho na pochybách, odkud pochází.

Ukrajinští sportovci se slavnostního ceremoniálu, ani pozdějších soutěží nezúčastnili, protože buď jsou již pohřbeni, nebo nemají kde trénovat. Sportoviště byla vinou USA zničena ruskými mírovými raketami. A ti přeživší stejně mají práci v zákopech, tak nač myslet na nějaké roupy na sportovištích, že?

Jako první vyhráli svou soutěž ruští volejbalisté. Při slavnostním dekorování zlatými medailemi jim k tomu hrála znělka MOV (Mezinárodní olympijský výbor), ale to je nemohlo zastrašit. Sborově si zapěli ruskou hymnu.

To házenkáři to měli horší a bohužel podlehli ve finále Němcům. Na takovou ostudu se nemohli dívat a tak zmizeli do šaten ještě před zazněním německé hymny. Samozřejmě za tím nic nehledejme, jen si spletli časy na programu slavnostního ukončení soutěže.

V hledišti při lehkoatletických soutěžích někteří diváci pronesli pod tričkem ruské vlajky, kterými při každém úspěchu ruských sportovců promptně mávali. Když proti tomu chtěli pořadatelé zakročit, vytáhli své vlajky i palestinští, íránští, čínští a severokorejští příznivci. Hlediště se tak změnilo v jednu mezinárodní mírotvornou scénu.

Pozdvižení zavládlo u plaveckého bazénu, kde ruské družstvo nastoupilo s plavkami ozdobenými písmenem Z. Na protesty ostatních výprav bylo odpovězeno, že to je počáteční písmeno slova „Zdrastvujtě“, tedy něco jako ruský pozdrav.

Po skončení her ruský prezident Putin poděkoval ruským sportovcům za skvělou reprezentaci a vyzdvihl, že se zase ukázalo, že ruské sportovní školy jsou nejlepší na světě. A kdo by o tom pochyboval, tak je zmaten americkou propagandou, což potvrdila i místní pedagogická elita.

Příměří na frontě, dohodnuté všemi zastánci míru po dobu her, využili Rusové k přeskupení svých sil a zaútočili plnou silou z několika směrů. Andrej Babiš a Tomio Okamura již obvinili sportovce z EU, NATO a ČR, že měli Rusy nechat více vyhrávat, protože takto je jen vyprovokovali k dalšímu zaslouženému úderu. Pro mír přeci vše, ne?