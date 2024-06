Fotbal, to je hnusná hra zvaná sport

Ale opravdu je to sport? A patří třeba na olympiádu? Co fair play? Jak se na něj dívám, čím dál tím více, jsem jen a jen znechucen.

Tak především apolitizaci sportu se nikdy nezbavíme. Když proti sobě hrají dvě národní mužstva, budete vždy fandit tomu, jejichž zem je vám blíže. A je jedno jestli geograficky, nebo že tam máte známé, či jste tam strávili pěknou dovolenou, nebo že vám ti druzí jsou prostě nesympatičtí kvůli kuchyni. Bohužel, to je lidská povaha.

Ve sportu můžete vyhrát čestně, třeba v běhu (tedy pokud nedopujete). Podobně ve vzpírání, nebo plavání. Ale i v celé řadě kolektivních sportů. Ale ve fotbale?

Když se na to koukáte, nestačíte se divit. Střídání? Hráč vedoucího týmu simuluje poranění a jde velmi pomalu, aby protáhl čas. To na opačné straně i velmi faulovaný hráč ze hřiště klidně odkluše. Teatrální pády a výkřiky jsou módou podobnou jako třeba nošení ozdobných brýlí. Hráč se nechtěně lehce rukou dotkne protihráče a ten se již kácí k zemi jakoby dostal kulkou. A jen tak se nezvedne. Hodně z tohohle by se odstranilo, kdyby se ve fotbale měřil čas čistě, jako při hokeji. Tedy při přerušení by se zastavil i čas a poločas by se zkrátil třeba na 35 minut čisté hry. To by moc prospělo. A vzhledem k tomu, že pravidla se upravují poměrně často, určitě by to nebyl problém zdůvodněný historickými kořeny.

Včera nějaký Belgičan (už si nepamatuji který, a je mi to jedno) dal gól (nebo na něj přihrál), dlouho se pak zkoumal záznam, který odhalil, že hrál rukou. To přeci musel cítit. Proč se nepřizná? A když je usvědčen z podvodu, proč není potrestán?

Hvězda francouzského týmu Mbappé si při utkání zlomil nos. Byl ošetřován za čarou. Pak se zvedl, bez vědomí rozhodčího vlezl do hřiště, aby se tam jen posadil a nechal se dále ošetřovat tam. Věděl, že dostane žlutou kartu. Ale šlo jen o to, natáhnout čas bez hry a znemožnit soupeři skórování. Má tohle Francie a její kapitán zapotřebí? To je přímo sportovní hnus.

Demonstrativní pád v pokutovém území s přáním, že na to rozhodčí skočí a pískne penaltu je k vidění minimálně každý druhý zápas.

Míč v autu a oba hráči se snaží rozhodčího přesvědčit, že to ten druhý se jako poslední dotkl míče. To jsou fakt tak ubozí (minimálně jeden z nich) a ani obyčejné vhazování nedokáží čestně přiznat soupeři?

Já vím, že jde o peníze. Ale pak je tohle celé mistrovské představení jen komerční divadlo a se skutečným sportem a jeho duchem fair play to nemá nic společného. A je mi jedno jestli naši vyhrají nebo ne. Pro mě to bude jen o tom, že si vydělají více nebo méně. Poctivě stejně sportovat nebudou. Jako nikdo na tomto šampionátu.