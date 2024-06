A není to s tím televizním poplatkem trochu málo?

Andrej Babiš už vyhlásil nelítostný boj zvyšování koncesionářského poplatku. Věrní v hnutí se předhánějí v tom, kdo bude údernější a voličská základna tleská.

Televizní poplatek se na dnešní úroveň dostal v roce 2009, tedy před 15 lety a od té doby se nezvyšoval. Podle ministra kultury Baxy díky inflaci od té doby má v tehdejších cenách dnes hodnotu 72 Kč. Tedy navrhované zvýšení o 15 korun jej nedostává ani zdaleka na tehdejší úroveň. Přesto se největší předseda největšího opozičního hnutí zakládající největší frakci v největším evropském parlamentu již vyjádřil: „Budu krvácet na této barikádě a bránit mluvením tomu, aby k tomu došlo.“ Takže se zase můžeme těšit na divadelní představení parlamentních obstrukcí.

Pan předseda to sice zdůvodňuje, že mu jde o to, že nově by se měl platit koncesionářský poplatek i těmi, kdo vlastní mobilní telefon (protože také mohou sledovat Českou televizi), ale to nic nemění na skutečnosti, že mu ve skutečnosti jde o to, aby Česká televize v dnešní veřejnoprávní podobě zanikla, podobně jako na Slovensku.

Souhlasím, že tento poplatek by se měl spíše nazývat televizní daní (podobně jako sociální pojistné daní sociální, či zdravotní pojistné daní zdravotní). Ale to jde jen o slovíčkaření. Odpůrci placení s argumentací, že oni se na televizi nedívají, by mohli jít příkladem a jiní by mohli odmítnout platit třeba zdravotní daň se slovy, že oni jsou zdraví.

Možná by se obecně mohlo odmítnout platit daně se slovy, že já stejně jezdím na kole a železnice ani dálnice nepoužívám. Stejně tak bych si mohl odkládat sociální daň celý život na svůj účet se slovy, že jsou mi dnešní důchodci ukradení a jednou si z toho účtu budu čerpat. Ostatně tak by se velmi rychle a elegantně vyřešila důchodová reforma.

Představme si, že by došlo na sen Andreje Babiše (nevím zda když sní nebo bdí) a skutečně by Česká televize zanikla.

Už vidím, jak na Primě běží koncerty vážné hudby, nebo na Nově přenosy z mistrovství v hokeji na neplacených kanálech. Menšiny si přeci musí vystačit s internetem a svými tištěnými médii a děti samozřejmě musí spolknout tu svou pohádku s tím, že hrdina konzumuje nápoj, který zrovna televizi zaplatil sponzor. Zpravodajství by se nesmělo dotknout vládnoucí kliky – co kdyby na ně zaklekla? Vítejte v Bělorusku.

Pokud Andrej Babiš hlásá, že bude bojovat proti zvýšení koncesionářského poplatku, tak je jen zase pokrytec. Lépe řečeno vychází vstříc výzkumům veřejného mínění. Ale pak by měl ve skutečnosti bojovat nikoli proti zvýšení tohoto poplatku, ale přímo pro jeho zrušení a likvidaci České televize. Proč se to bojí říci na rovinu? Nebo se jen stydí a dochází už i jemu jak je trapný? Nebo prostě zase jen neví co plácá?