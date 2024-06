Proč se po alkoholu tloustne?

Alkohol (přesněji řečeno etylalkohol) je opravdu zajímavá chemická látka. Mohl by nás jednoduše otrávit, kdyby evoluce nezařídila, že nám může být svým (dnes kontraproduktivním) způsobem prospě¨

Alkohol totiž může tělu dodávat také značné množství energie - alespoň za určitých podmínek. Každopádně ho nesmí být moc, protože náš organismus umí odbourávat jen omezené množství.

Alkohol obsahuje spoustu energie

Může za to jeho chemické složení. Pod pojmem alkohol se skrývá chemická sloučenina, která obsahuje uhlík, vodík a kyslík. Ve srovnání s jinými zdroji energie v potravinách - bílkovinami, uhlohydráty nebo tuky - obsahuje alkohol menší množství kyslíku. To znamená, že ve srovnání s výše zmiňovanými látkami obsahuje více uhlíku a vodíku. Díky tomu našemu organismu také zprostředkovává více energie.

Jeden gram etanolu obsahuje zhruba sedm kilokalorií. Pro srovnání: jeden gram cukru má čtyři kilokalorie - tedy jen téměř polovinu hodnoty, kterou může nabídnout alkohol.

Pokud se navíc v alkoholických nápojích nachází ještě cukr, jsou tedy opravdovou energetickou bombou.

Jeden litr piva nás například zásobí hned 430 000 kaloriemi. Skoro dvojnásobek kalorií vypijeme v jednom litru šampaňského. To ovšem nemůže konkurovat koňaku - jeden litr má 2 390 000 kalorií. Nejspíš ho nikdo ale nevypije denně litr - stejně jako ginu, který má 2 630 000 kalorií na litr. Likéry, které jsou sladké, mají ještě vyšší energetickou hodnotu. Litr baileys odpovídá 3 270 000 kaloriím. Litr martini vás pak zásobí jen asi 1 400 000 kaloriemi.

Podobně je na tom rum - 2 310 000 kalorií na litr. Oproti tomu je vlastně červené víno se svými 850 000 kaloriemi v jednom litru dietní nápoj…

Alkohol a spalování tuků

To ale není všechno. Alkohol je totiž buněčný jed. Náš organismus se ho snaží co nejrychleji zbavit. Protože je to velice důležitý úkol, omezuje kvůli němu ostatní aktivity. A tak pokud musí naše tělo spalovat velké množství alkoholu, má méně času… na hubnutí. Zpomaluje se totiž metabolismus tuků. A to opravdu citelně - zhruba o čtvrtinu.

To mimochodem vysvětluje, proč sice opilý člověk dobře usíná, moc si přitom ale neodpočine. Alkohol totiž zpomaluje i procesy, které jsou spojené s regenerací organismu.

Je docela dobře možné, že evoluce nás přizpůsobila trávení etanolu (jedu, který nás v menším množství neotráví, protože ho umíme zpracovat) právě z těchto výše zmiňovaných důvodů. Na rozdíl od dnešní syté doby se v minulosti lidstvo potýkalo spíše s nedostatkem kalorií a hladomorem.

Naši dávní předkové si například nemohli v jakoukoliv denní i noční dobu dopřát dortík s čokoládou a smetanovým krémem, který by doplnil jejich zásoby energie.

Je zajímavé, že mezi různými skupinami lidí se postupně vyvinula různá schopnost akceptace alkoholu. Nejvyšší je prý v Jižní Americe.

Alkohol a hlad

A jako by toho pořád ještě nebylo dost, vyvolává alkohol někdy také pravý vlčí hlad. Mohou za to hormony a různé neurotransmitery, říkají odborníci.

Alkohol a kocovina

Kocovina se tvoří pravděpodobně díky rozkladu alkoholu v játrech. Vzniká přitom acetaldehyd, který spouští závratě nebo bušení srdce. K nim se přidává bolest hlavy, za kterou může pro změnu dehydratace.

Alkohol v potravinách

Vyhnout se alkoholu není vůbec jednoduché. Malé množství alkoholu se totiž nachází i v potravinách, do kterých byste to na první pohled neřekli a které se považují za zdravé. Alkohol na vás čeká v chlebu a pečivu, kypřeném droždím (až 0,3 objemová procenta), v jablečném džusu nebo třeba v kysaném zelí (až 0,5 procent).

Jedná se ale o opravdu mizivé množství, kterého si zdravý člověk ani nevšimne.

Nápoje jsou mimochodem označeny jako „bez alkoholu“, pokud ho obsahují méně než 0,5 procenta. Zdaleka tedy neznamená, že pivo bez alkoholu skutečně alkohol neobsahuje.

Daleko častěji se alkohol v potravinách jednoduše nedeklaruje. Etanol se musí uvést ve složení potravin až od koncentrace, která je vyšší než 1,2 procenta.

Možná si vzpomínáte na skandál kolem tyčinky „Kinderpingui“. Reklama ji propagovala jako zdravou potravinu pro děti - než se rozkřiklo, že čokoládou obalená tyčinka obsahuje kolem 0,2 procenta alkoholu. Od roku 2000 se proto vyrábí s pozměněnou recepturou.