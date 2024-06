Papalášské způsoby ministra Beka ? Na to jsme u nás citliví...

Pamatuji si víc než dobře jak v osmdesátých letech „mlčící většinu“ deptala mimo jiné okázalá „zpanštělost“ tehdejších aparátčníků...

Ne, nechci pana ministra přímo srovnávat s tehdejší nomenklaturou. Doba je skutečně jiná. Stejně tak, byť na jeho ministrování bráno pohledem „zevnitř školství“ nevidím nic oslnivého naopak... Přesto musím uznat, že nejlepší co jsem od něj slyšel je jeho čerstvá vize. Nové možnosti maturit na odborných školách ve formě projektu.

Jelikož jsem jednou nohou v odborném školství a druhou v reálné praxi, tohle mě přijde jako bezvadnej nápad. Samozřejmě, pokud bude zachována a vyžadována taková kvalitativní laťka aby se nejednalo jen o maturitu bez maturitní zkoušky.

Nicméně , přeně takovéto chování je jednou z věcí, kterou cokoli dobrého znovu devalvuje.

Ona už výše náhrad na služební byt v jeho případě není, alespoň podle mě, úplně poctivě vysvětlena.

Když si k tomu všemu připočteme, že vzhledem ke složitým vztahům a kompetencím v pětikoalici je řada ministrů naprosto neodvolatelná a premiér si dupnout nemůže... Ať se děje cokoli (Dozimetr npř.).

Že ministrem spravedlnosti je víc než kontroverzní Pavel Blažek, proti kterému brojí nejen opozice ale i Milion chvilek...

(Tady si dovolím odbočit. Když Pavel Blažek bezelstně sdělil v nedělních OVM , že při sestavování rozpočtu se vůbec nepočítá s pravidelností některých nepravidelných mandatorních výdajů státu ... Že je do rozpočtu radši nezahrnou a pak se během roku řeší co kdo škrtne... Valil oči i Václav Moravec, kterého jistě z náklonnosti k jistému velkouzenáři a chemikovi nikdo nepodezírá.)

Výsledkem nejspíš opět bude to, že se budeme napřesrok po volbách divit. Tedy já ne. Kolem sebe pozoruji už nějaký čas , že přes všechno zesměšňování a označování za koblihy už pětikoaliční vládu nepůjde volit i řada podnikatelů z výrobní sféry, ze služeb... Řada těch, kteří dávají práci desítkám, stovkám lidem...

A já si myslím, že je to tak nakonec dobře. Bude to bolet. Pro budoucnost to nic dobrého nevěstí. Nicméně, když nejdou měnit ministři... Je pochopitelné, že voliče nevyměníme tuplem...