Jaké jsou Ukrajinské děti ?

Po skoro dvou desítkách let kdy jsem zjistil, že je fajn pomáhat Ukrajincům tak nějak celkově , mám za sebou dva roky výuky ...

... výuky v kolektivech , kde jsou hojně zastoupené.

Tak předem je jasné, že děti jakéhokoli věku ... Jsou v prvé řadě především děti. Rozdíly samozřejmě vznikají na základě národnostních, sociálních a celé další řadě rozdílů. Rozdílů, které jim tvoří náš dospělý svět.

Navíc, ani tak samozřejmě nelze nikdy podstatu lidské individuality zařadit do nějaké škatulky. Byť to bývá pohodlné.

Jelikož pracuji s dětmi patnáct let a výš, jsou už docela zdařilým „produktem“ svých rodičů.

Kdybych měl jmenovat tři jejich nejlepší vlastnosti, byla by to pracovitost, hrdost a tvrdohlavost.

Kdybych měl jmenovat tři nejhorší , (vlastnosti) byla by to opět pracovitost, hrdost a tvrdohlavost.

Zní to, že jsem se pomátl ? Možná jo. kdo však zná Ukrajince jinak než z reportáží v televizi, nebo jako makáče někde ve výrobě, jistě tomu porozumí. Těm ostatním to stejně nevysvětlím.

Mám kliku. Díky tomu velkýmu srdci , který se nebojej ukázat nejen učím, ale pořád je toho dost co sám ještě objevuju...

Moc bych jim (nejen dětem, ale i dospělým) ať je budoucnost Ukrajiny světlejší, než ohlížení se za rameno.

Ať skončí jejich zneužívání. Padni komu padni. Táhne se historií hluboko a daleko...

A válka s Ruskem ? Už teď Ukrajina zvítězila protože ubránila svou samostnost. Že neubránila celé území ? Co nás čeká přeci není dané. Ukrajina je sice rozlohou menší než RF, ale i přes rozdíly západu a východu země má do národnostně náboženeského mišmaše RF pořádně daleko. Ten obr jednou klesne na kolena a rozpadne se.

Tím se vracím k „našim“ dětem. A nejen jim. Všem dorůstajícím generacím Ukrajinců. Budoucnost bude jenom tehdy , když budou chlapi , kteří ji zajistí. Proto případné jednání o míru byť nespravedlivém vidím pro jejich „dobro“ jako příznivější, než smrt dalších generací.

Kam bych poslal politiky typu Macrona, který když bylo možné situaci vojensky vyřešit váhal a nechtěl... Zato teď by se přetrhl ? Z Ukrajinců krev Galského kohouta přeci neteče, ne ? No poslal bych ho.... Domyslete si to. Nechci přidělávat administraci práci.