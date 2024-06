Jestli se chcete otrávit houbami, rozhodně k jejich určení používejte aplikaci...

Tento způsob přelomu jara a léta ... Zdá se být houbařovi poněkud podivným... Některé zažité pravdy však kvůli tomu platit nepřestanou...

On vlastně podivný není jen nynější segment houbařova roku. Zvláštní je celý rok. Otázkou zůstává, jestli se ona zvláštnost vzhledem k měnícím se zvyklostem počasí nestane časem normou.

Vlastně není divné , že na jaře rostou „podzimní“ druhy hub. Při vhodném počasí se to děje i „běžně“.

Nezvyklá je intenzita s kterou se to děje. Takový mix jarních, letních a podzimních hub, které hlásí houbaři „ve skupinách“ asi nepamatuji.

Jedna věc zůstává naprost neměnná. Houby se z naprosté lahůdky můžou snadno stát předmětem otravy. Velmi nepříjemné. V krajních případech pak jsou druhy otrav, které vám mohou způsobit trvalé zdravotní následky, nebo dokonce smrt.

Při nahlédnůtí do košíčků na sociálních sítích na mě jdou občas mrákoty.

Pokud houby skutečně dobře neznáte, prosím, snažte se dodržovat alespoň nějaká základní pravidla. V zájmu vlastní bezpečnosti.

1) Jíte doma běžně shnilé maso a plesnivý chleba ?

To je první co mě často napadá, když vydím čím vším je určitá část „houbařů“ schopná se chlubit. Přehled mrtvol pokrytých neklamnými známkami rozkladu v pokročilém stádiu je fascinující. Vsadím se, že stejček ze smradlavého masa kterým hýbou červíci naservírovaný s plesnivým kyselým chlebem by si dal málokdo.

U hub to některým jedincům očividně nevadí. Jenže houby (Plodnice , které sbíráme.) podléhají zkáze kvůli vysokému obsahu vody ještě snáz než maso. Poznat zdravé krasavce vhodné ke sběru je stejně důležité, jako poznat jedlé druhy od nejedlých a jedovatých.

2) Konzumuji jen druhy, které bezpečně poznám

Jednoznačně dobrá rada. Neznamená to však, že nemůžete vzít i houbu, u které si nejste jistí, nebo ji chcete poznat. Na určení. Nafocenou na denním světle ze všech úhlů vám ji můžou pomoct určit v nejrůznějších houbařských skupinách na facebooku ( Ale opatrně, ne každý kdo se do určení pustí je odborník a často je to v sezónně doslova střelnice. Pokud ale podobné skupiny navštěvujete, jistě odborníky snadno „vyfiltrujete“.) . Druhou možností je navštívit k určení nějaký mykologický kroužek, nebo poradnu. Dávám odkaz, třeba některým z vás pomůže.

Odkaz

3) Hlavně k určení nepoužívejte apku

Věřím, že jednou přijde čas, kdy to bude bezpečné. Zatím mám u fungujících aplikací spíš dojem, že jim jde o masovou vraždu.

Nakonec bych ještě připojil jeden ze starších blogů, kde jsou nafocené i aktuálně rostoucí jedlé a výtečné muchomůrky růžovky ve společnosti svých podobných kamarádek... A vlastně je tam celá spousta pěkných fotek... ( Bodejť by ne, nefotil jsem to já :D )

Odkaz

Písnička nemá s blogem nic společného, ale Motorband má nové video. Jako fanoušek zkrátka musím :D