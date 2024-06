Pár slov nejen o skvělém filmu ruské režisérské legendy . Byť dílo samotné je strhující výpovědí o jednom z dílků skládačky...

... z které skládáme mozaiky příběhu ústícího až v současné tragédie.

Pro filmové ignoranty, nebo ty , kteří se domnívají že ruský film musí být jen semeništěm propagandy, nebo uspávající nudy. Andrej Končalovskij je režisérská legenda, která se dokázala prosadit po své emigraci ze SSSR i v čistě „západním“ prostředí. Třebaže u natáčení legendární akční komedie Tango a Cash (ano, pan režisér skutečně režíroval i Staloneho) taky se svým příliš neamerickým pojetím narazil.

Nicméně většina jeho hrané tvorby se dotýká především nelehké historie Ruska a SSSR. Mimochodem, ve svém dokumentárním a bolestivém spektáklu Bitva za Ukrajinu dochází k názoru, že Ukrajina není Rusko ještě v období „ před Majdanem.“

Vraťme se však k filmu Drazí soudruzi ! Natočil ho po osmdesátce. Film má přesto sílu dvacetiléteho mladíka. Černobílé provedení mu dodává na autentičnosti.

Jeho děj je zasazený do historických reálií Novočerkasského masakru. Události, kterou se sovětské vedení zdárně pokoušelo desítky let tutlat. Prázdné obchody, zdražování a snižování mezd vedlo v červnu roku 1962 k věci, která se přeci stát nikdy neměla. Ke stávce dělníků. Ke stávce, která vyvrcholila střelbou do lidí, střelbou končící desítkami mrtvých.

Na příběhu frontové hrdinky, zaryté komunistky , která je přesvědčená, že při střelbě do davu přišla o dceru, pak demonstruje totální deziluzi těch, kteří se možná až báli prohlédnout... Ne pro osobníé zbabělost. Ale kdo by chtěl, aby v životě riskoval často i život a zbytečně ? Stejně nakonec prohlédnout museli...

Vystaveni tváří tvář realitě ani potom.. Často nepochybují o ideologii, ale hledají za vším spíš „lidský faktor.“

Při scénách, kdy hlavní postava komunikuje se svým otcem (Bělogvardějským veteránem, kozákem do morku kostí) pak vidíme všechno to, co se celou oblastí až na Ukrajinskou stranu hranice táhne dodnes.

Mimochodem. Ne nepodstatné jsou rovněž scény připomínající mnohem čerstvější historii. Mrtvé nemají na svědomí jednotky zasahující přímo v kontaktu s davem, ale ukrytí odstřelovači. Copak za taktiku vám to připomíná ?

Film jsem si dal s odstupem asi dvou let znovu. Pokud ho neznáte, můžu jen doporučit.

Odkaz