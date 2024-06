Kateřina Karolová: Dokonalé městečko (recenze)

V daném žánru je to v pořadí čtvrtá kniha autorky. Už je jisté, že se v českém prostoru zabydlila spisovatelka se zcela specifickým a nezaměnitelným stylem, který lze jen obtížně zařadit do nějaké kategorie.

Kdo z nás by nechtěl žít v městečku, kde je vše dokonalé. Kde nejsou na ulicích odpadky, kde jsou trávníky dokonale zastřiženy, kde jsou jen usměvaví lidé. Kde není nutno zamykat ani dveře od domu nebo auto, protože zloději ani flákači se tam prostě nevyskytují. Kde je vše naprosto dokonalé a bez jakékoli vady.

Nicméně, všichni dobře víme, že nic na světě dokonalé být nemůže. Že se vždy najde něco, co onu dokonalost kazí, kdy se za jejím nánosem objevuje cosi, co částečně či někdy úplně přemaluje barvotiskový nátěra odhalí na dřeň to, co má být skryto.

Hlavní postava knihy Ema (či jak se vlastně jmenuje) do jednoho takového městečka přijíždí a to za velmi pohnutých okolností v touze nalézt po předchozím bouřlivém životě klid a dokonalost žití. Je však velmi rychle konfrontována se skutečností, která její představy převrátí naruby.

Více napsat nelze, abychom neprozradili dějovou linii. Co napsat lze, že autorka se drží svého osvědčeného systému krátkých kapitol, jež končívají větou či odstavcem, jež nedovolí čtenáři knihu odložit s tím, že zbytek dočte zítra. Napětí se s přibývajícim dějem stupňuje až k vyvrcholení na posledních 2-3 stránkách, kdy pochopíme celý smysl příběhu.

Marně přemýšlím, kam knihu zařadit. Určitě to není horor, scházejí bledé mátohy v půlnočním čase na mýtinách či náměstích. Nejde ani o thriller, opět chybí hromada mrtvol nebo zabiják, který to mydlí hlava nehlava. Nejde ani o detektivku, neboť se v knize nevyskytuje obdoba slečny Marplové či komisaře Maigreta. Autorka je nepochybně zakladatelkou specifického druhu literatury, jež čeká na svou kategorizaci.

Knihu vřele dopručuji začít číst ráno či dopoledne, protože se to dá stihnout do večera. V opačném případě vás čeká krátká noc, protože ji neodložíte, aniž byste se dozvěděli konec celého příběhu.