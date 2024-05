Fotbal čeká na první mrtvé na stadionech

Fotbal si říká o sektory s holým betonem, aby nešlo nic vytrhat, zapálit, obehnané mřížemi s přívodem elektrického proudu, se zabudovanými dálkově ovládanými vodními děly, vrhači slzného plynu, zábleskových a ohlušovacích granátů.

Ve středu po finále MOL Cupu došlo přímo na hřišti k bitce mezi příznivci Plzně a Sparty i pořadatelskou službou a policejními těžkooděnci. „Finále se zvrhlo v chaos, hráči byli odvedeni do bezpečí, fanoušci vtrhli na hřiště a napadli komentátory,“ zní například titul britského The Sun. Opět jsou slyšet nesoudné kecy, kdo koho vyprovokoval a kdo za to může.

Prý padly „ústní sliby od obou kotlů, že nikdo na hrací plochu nevstoupí“. Kdo to je hen ten kotel? Od kdy se spoléhají bezpečnostní složky na sliby zločinců, že nebudou páchat zločiny? Od kdy s nimi vůbec vyjednávají? To je naprosto směšné.

A samozřejmě na stavu českého fotbalu mají vinu rozhodčí. Prostě jak hráč cekne, vyprsí se a má letět ze hřiště s červenou kartou. To stejné platí pro členy tzv. realizačního týmu. I kdyby se mělo 90 procent zápasů končit kontumačně. Tohle by se v rugby nestalo. Jestliže se hráči mohou beztrestně postavit rozhodovací autoritě, stejně se chovají diváci a agrese na stadioně se jenom stupňuje. Přitom jde o nagelované primadony, potetované, že by člověk myslel, že k večeři ukusují živým králíkům hlavy, které simulují a kňučí válejíc se na zemi, sami zákeřně faulují, přitom žalují na protihráče a držkují na rozhodčího.

Co ale chtít za morální zásady a etické chování, když vyhlavičkovaný bezmozek jinému primitivovi podepíše dres s nápisem Jude Slavie, když kopálisti tvrdí, že násilí k tzv. fotbalu patří, když vedení klubů nad vším zavírá oči, tohle neodsoudí, neřekne, tyto osoby za fanoušky nechceme a vše omlouvá. Co chtít, když sponzoři tohle platí a peníze daňových poplatníků do celého zvěřince přímo i nepřímo, různými podvody, lijí města a obce. Takže nekupovat produkty firmy MOL, která tento zvěřinec dál hodlá sponzorovat.

Prostě chce to sektory s holým betonem, aby nešlo nic vytrhat, zapálit, obehnané mřížemi s přívodem elektrického proudu, se zabudovanými dálkově ovládanými vodními děly, vrhači slzného plynu, zábleskových a ohlušovacích granátů. Všude kamery se systémem rozpoznávání obličejů. Vstupenky prodávat jen na jméno a nasnímaný ksicht. Při jediném sprostém výkřiku, hozeném předmětu, zapálené petardě ukončení utkání, kontumace a uplatnění náhrady škody vůči pachatelům. Vše ať platí fotbalová „šlechta“ z klubů a FAČRu.

Že za těchto podmínek by na fotbal nechodili normální lidi? Však tam také nechodí. Opět se ale nic dít nebude, čeká se na mrtvé na stadionech.