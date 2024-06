Ošklivost je krása, lež je pravda a nová Miss Alabama.

Hitem internetu posledních dní se stala stopadesátikilová Miss státu Alabama Sara Millikenová. Snad proto, abychom si zvykali na svět, v němž abnormalita je nazývána normalitou a krása ošklivostí.

Jsou to paradoxy jako z románu 1984: „Válka je mír. Svoboda je otroctví. Nevědomost je síla.“ A žena s proporcemi, jichž se většina lidí upřímně děsí, je prohlášena za nejkrásnější dívku v zemi. Orwell by to lépe nenapsal.

S nadváhou se peru celý život a vím, kolik úsilí mě stojí hubnutí. Zdravotní komplikace spojené s kily navíc všichni známe. V hlavě mám od mládí zakódované, že obžerství je hřích a střídmost cnost. Ale člověk je tvor chybující a nemůže si občas pomoct. Jídlem mnozí léčíme stres, smutek i nespokojenost.

Netvrdím, že se mají boubelky za svá těla stydět a bičovat se výčitkami. To k nápravě nevede. Ty správné knoflíky na naše neřesti máme v hlavě. K omezení alkoholu, kouření, jídla a jiných drog potřebujeme velmi silnou motivaci, nejlépe pozitivní.

Soutěž Miss Alabama však obrátila hodnotový systém, který nám odkázalo křesťanství i antika, vzhůru nohama. Vydávat za ideál krásy extrémně obézní osobu je nejen hloupé a nevkusné, je to i neetické. Jasně to světu sděluje, že k dosažení úspěchu není třeba úsilí, odříkání a vytrvalost. Že můžeme bez omezení holdovat svým neřestem a parazitovat na svých slabostech. To není motivace, která svět uzdraví. Může-li být přejídající se osoba nejkrásnější dívkou amerického státu, proč by nemohl být alkoholik pod vlivem skvělým řidičem a narkoman bez vůle vrcholným politikem. Droga jako droga.

Přitom by možná stačilo vrátit se zpět k Platónovi, který krásu a dobro neodděluje a připomíná nám božskou podstatu všech jevů, i našich tělesných proporcí. Nebo k myšlenkám básníka Paula Claudela, který byl přesvědčen, že úkolem člověka je vzbuzovat v druhých touhu, tedy probouzet v nich pozitivní motivaci.

Můžeme si stokrát říkat, že volba XXL Miss je reakcí na módu anorektických modelek a mediální i společenskou šikanu lidí, kteří mají pár kilo navíc, ale pořád je to adorace nezdravého extrému, jež má v sobě zakódovanou lež. A všichni vidíme, kam nás propagace podobných extrémů zavedla. Ke genderové ideologii, devadesáti pohlavím, hormonální a operativní transgenderové léčbě nezletilých a podobným zrůdnostem. Ošklivost je krása. Lež je pravda. Ať žije Orwell!

Psáno pro MF Dnes, 12. 6. 2024