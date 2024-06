Pane prezidente, vy to pochopíte, vy to vyřešíte, vy nás zachráníte, aneb vrána k vráně...

Návrh důchodové reformy prošel hlasy koalice ve Sněmovně prvním čtením. Podívejme se na „reformu“ očima „Husákova dítěte“, ženy narozené v roce 1972, maminky třech dětí, s příjmem ve výši mediánu mzdy žen, tedy přesně uprostřed.

Mamince dáme jméno Jana, nejčastější dívčí jméno roku 1972. První dítě Honzík se jí narodilo ve 24 letech (průměrný věk matky u prvního dítěte), tedy v roce 1996, další dítě Tomáš po dvou letech v roce 1998 a po nástupu do školky se jí ještě narodil benjamínek Jakub, tedy v roce 2003 v jejích 31 letech. Na rodičovské dovolené strávila celkem 8 let. Všechny tři děti měla v letech s kriticky nízkou plodností pod 1,2 dítěte na ženu (přirozená reprodukce je 2,1).

Jana se dožila dneška, tedy 50 let (v roce 2022), její naděje dožití je ještě 32 let a 3 měsíce do 82 let a 3 měsíců. Podle dosavadní úpravy měla jít do důchodu v 65 letech. Reforma navrhuje důchodový věk 65 let a 7 měsíců, ovšem bez záruky. Vláda totiž prozatím ponechala důchodový věk pro ročník 1972 bez zvýšení proti ročníku 1969, tedy není vyloučeno, že reálně bude ještě o 3-6 měsíců vyšší. Jana tedy stráví v důchodu 16 let a 8 měsíců (nikoliv 21,5 roku, jak fabuluje vláda).

Zděšení 1: Jana stráví v důchodu jen necelých 17 let přes proklamace vlády o 21,5 roku. Pokud by to porovnala s tím, jaký důchodový věk očekávala ve svých 40 letech (54 let), její očekávání se zkrátilo o 11 a půl roku!

Abychom byli spravedliví, drtivou část nárůstu důchodového věku Jany způsobila jiná vláda ODS a TOP 09, a to vláda Petra Nečase s Miroslavem Kalouskem, jimž tenkrát sekundoval Vít Bárta, ale ve které tehdy seděl i dnešní premiér Petr Fiala na postu ministra na MŠMT.

Co reforma provede s výší Janina důchodu? Budeme počítat v dnešní úrovni cen/mezd se zahájením pracovní kariéry ve 20 letech, konec tedy v 65 letech a 7 měsících, 8 let na rodičovské dovolené. Doba pojištění 45 let včetně náhradních dob. Po celou dobu měla mediánový příjem. Pro srovnání využijeme údaje za rok 2023. Průměrná hrubá mzda za rok 2023 činí 43.341 Kč, medián mezd žen činí 36.842 Kč. Základní výměra důchodu činí 4.040 Kč. Podle aktuálního postupu včetně výchovného vychází důchod ve výši 20.869 Kč.

Co Janě s důchodem provede nový postup navržený v „reformě“? Využijeme pro demonstraci cílový výpočet, tedy odhlédneme od přechodného období, neboť končí až v době, kdy není stanoven věk odchodu do důchodu. Využijeme i nově navržený „rodinný“ vyměřovací základ odvozený od průměrného příjmu populace pro dobu péče o děti, za první a druhé dítě se nebude počítat výchovné, pouze za třetí ve výši 500 Kč. Důchod takto spočtený vyjde na 18.535 Kč.

Zděšení 2: Janě bude vyměřen (v úrovni dnešních cen a mezd) důchod ve výši 18.535 Kč, tedy o 11,2 % nižší, v absolutní částce o 2.334 Kč měsíčně nižší než podle dnešních pravidel!

Jana zjistila, že „reformou“ půjde do důchodu o 7 měsíců později a ještě přijde o 2334 Kč měsíčně. Přijde o sedm důchodů v původní plné výši tedy celkem 146.083 Kč. Jelikož má dle očekávaného dožití pobírat důchod do 82 let a 3 měsíců, tedy 16 let a 8 měsíců, přijde krácením důchodu (nepočítaje redukci sníženou valorizací) o 466.800 Kč, celkově tedy bude čerpat o 612.883 Kč méně.

Zděšení 3: reformou přijde Jana o 613.000 Kč!

Tím ale její zděšení nekončí. Ze svého příjmu v prodloužené pracovní povinnosti odvede včetně zaměstnavatele 72.210 Kč jen na sociálním pojištění. K tomu daně, zdravotní pojištění, což bude srovnatelná částka. Celkem odhadem 140.000 Kč.

Zděšení 4: pro státní rozpočet bude Jana znamenat zvýšený příjem o 140.000 Kč a úsporu nákladů o 613.000 Kč, tedy vylepší státní rozpočet o třičtvrtě miliónu korun!

„Už dost, už nechci víc slyšet“, zoufá si Jana. Děti akorát vylétají z hnízda, je jim 28, 26 a 21 let, Janě je 52 let, konečně bude mít šanci vyrazit občas na dovolenou k moři, něco hezkého si koupit, zrenovovat koupelnu. Ale ze všech stran slyší: „Na důchody nebude, budou se snižovat, musíte si spořit.“ Takže Jana s těžkým srdcem sedá ke kalkulačce a počítá, kolik by měla teď ještě naspořit, aby pokryla to, o co jí stát snížil zajištění na stáří. Potřebuje našetřit 613 tisíc Kč. Má na to 13 let. Což vychází na odkládání 3.929 Kč měsíčně. Má příjem 36.842 Kč hrubého, na slevu na děti už nárok nemá. Takže v čistém 29.612 Kč měsíčně. Po odložení potřebné částky jí zbude 25.683 Kč.

Pokud tedy chce naspořit na to, o co jí stát snížil zajištění v důchodu, musí si sama snížit příjem o 13,3 %, celkem musí naspořit 47.148 Kč ročně.

Zděšení 5: aby dorovnala výpadek příjmu v důchodu způsobený „reformou“, musí Jana odkládat téměř 50.000 Kč ročně a ještě doufat, že to nebude znehodnoceno inflací.

Co dodat?

Jana, která měla tři děti v době, kdy plodnost klesla na polovinu plodnosti potřebné pro přirozenou reprodukci, čímž v podstatě zachránila průběžný důchodový systém před kolapsem, Jana, která si v mládí odřekla nová lákadla po sametové revoluci a odpovědně upřednostnila rodinu, si nyní musí odříct i zlepšení ekonomické situace po skončení zátěže výživou dětí a místo toho, aby si zaslouženě alespoň trochu užívala, bude dál obracet každou korunu. Jen proto, aby v důchodu měla alespoň to, co mají dnešní důchodci.

Toto je ona vládní prorodinná politika, ocenění rodičovství a další manipulativní prohlášení vlády.

Pane prezidente, vy to pochopíte, vy to vyřešíte, vy nás zachráníte….

Nadčasová písnička Jarka Nohavici dokonale vystihuje naši mentalitu, spoléhání na autoritu, na spasitele, na někoho, kdo za nás vyřeší veškeré problémy. Kdepak, tohle za nás pan prezident nevyřeší, má přece starosti s Evropou, vesmírem, NATO, válkou, hokejem a vůbec všecko. Klidně nechá vládu, aby okradla maminky (ale i většinu svědomitých tatínků), co zachránily průšvih způsobený vadnou rodinnou politikou po převratu. Místo deklarované velkohubé podpory a ocenění rodičovství je vláda připraví o více než půl miliónu. Přece nebude prezident kritizovat vládu, která ho tak oddaně podporovala při volbě. Ostatně, leccos dokresluje i jeho výběr poradce a název jeho funkce Poradce prezidenta pro důchodovou reformu, rozpočtovou politiku a finanční sektor. Jak výmluvné.