Sektorová daň je nebezpečný „zkrat“

70% obyvatel je pro zavedení sektorové daně. A kolik by jich hlasovalo pro některá řešení soustavy tří rovnic o třech neznámých?

Sektorová daň znamená, že daň je zavedena jen v určitém sektoru. Ptát se na to průzkumem mezi obyvatelstvem je stejně nesmyslné jako se ptát občanů, jestli je optimální danit na vrcholu Lafferovy křivky nebo před ním.

Ministr financí s tímto nápadem nepřišel, ale bude nucen se mu věnovat, pokud na tom budou trvat ostatní členové vlády. Stanjurovi se vyčítá, že je „elektrikář“, ale zase dokazuje, že jeho ekonomická rozhodnutí jsou koncepční a racionální. Ono i ta wind fall tax dopadla „dobře“. Zavedl ji, protože ho k tomu donutili, ale každý soudný středoškolák věděl, že se vybere méně. Firmy prostě legálně sníží marži. Banky rozdají peníze na spořících účtech.

Ale zpět k sektorové dani. Lidé vidí, že banky mají obrovské zisky. Myslí si, že je to vlastně za nic. Vždyť banka vlastně nic nevyrábí, jen přehazuje peníze sem a tam, říkají (to je na speciální blog).

Myšlenka sektorové daně je ale naprosto scestná. Proč se má mimořádně danit ten, kdo je úspěšný? Pokud si myslíme, že tento úspěch je nezasloužený, že banky mají nějaké výsadní postavení a zneužívají ho, pak není cestou zdanit je. Cestou je pustit do odvětví více konkurence. Konkurence už sama sníží „nadměrné“ zisky. Stanovte férová pravidla, kontrolujte jejich dodržování a nechte lidi jít svou cestou. V bankovnictví panuje dostatečná konkurence. Odvětví prochází prudkým technologickým vývojem, bankéři budou stále více nahrazováni umělou inteligencí, paleta produktů a synergií je neskutečná. Vždyť i já jako prostý venkovský účetní třetí kategorie mám díky svému účtu v bance taxík v Dubaji za polovinu, letištní salonek přes Lounch Key čtyřikrát v roce zdarma a koupím si jízdenku na hromadnou dopravu v Praze i v Brně!! A že dividendy odcházejí na „Západ“? Ale Moneta, Partners nebo Trinity jsou „české banky“. To jsou jiná odvětví, kde panuje tvrdý oligopol – třeba pekárenství.

A tak zatímco Křetínský kupuje britskou poštu, tak my budeme zdaňovat banky a zestátňovat ČEZ. Navíc sektorová daň oslabí zájem o vstup do naší ekonomiky tuzemským i zahraničním podnikatelům. A to je klíčový problém: naší zemi chybí dravé a zdravé podnikatelské prostředí.