Nenápadný jed socialismu

„Nezávislý publicista“ publicista David Jareš nám sděluje, že minoritní akcionář Michal Šnobr je pokrytec, protože se stylizuje do role oběti, ale bere na dividendách čtvrt miliardy. Takto se loví prostoduší.

„Hrubý“ zisk skupiny ČEZ za rok 2022 byl 100 miliard, po zdanění ( 19 miliard) zůstalo 80 miliard zisku, dividenda 145 Kč na akcii. V roce 2023 byl „hrubý“ zisk 79 miliard, po zdanění (49 miliard) zůstal čistý zisk 29 miliard a dividenda za rok 2023 bude 52 Kč na akcii.

Stát si „odčerpal“ 49 miliard mimořádnou daní a „nepotřeboval“ už vyšší dividendu (předpokládalo se, že by stát mohl požadovat dividendu i 65 Kč). Tím stát „zneužil“ své majority 70% akcií i své legální pravomoci a „oloupil“ mimoritní akcionáře. To je podstata výtky akcionáře Šnobra vůči státu.

Proč to stát udělal, ačkoli je u moci rozpočtově zodpovědná vláda, je jasné. Zoufale potřebuje další peníze a přitom chce zdravější veřejné finance. Tento krok koaiici nepřipraví téměř o žádné voliče, na rozdíl od nedostatku peněz na platy ve veřejné sféře. Stojíme před hrozbou, že se k moci opět vrátí populisté, dopadneme jako ve Francii, Maďarsku nebo na Slovensku a celé to skončí za deset let bankrotem i s naší slavnou suverénní Českou korunou.

Neméně hrozivé ovšem je, jak se k problému staví „nezávislý“ novinář David Jareš ve včerejší Maldé frontě – DNES:

- vyčítá Šnobrovi že se staví do role drobného akcionáře, ačkoli na dividendách bere více než 250 milionů korun. Ano, Šnobr je asi boháčem, ale to neznamená, že nemůže mít pravdu. I takoví mohou být okradeni. Chápu, že pro nás, chudé, to může být zadostiučiněním, když je někdo úspěšný a bohatý okraden, ale to naši situaci nijak nezlepší, jen to v nás povzbuzuje negativní pudy.

- navrhuje Šnobrovi, ať akcie prodá, když jejich vlastnictvím tak trpí. Problém ale nespočívá v tom, že by Šnobr trpěl. Nesystémovým počínáním státu trpí celý akciový trh. Nesystémovým počínáním je zavedení daně z mimořádných zisků. Jareš říká, že daň z neočekávanýcn zisků je legitimním nástrojem, který po celém světě vlády používají k vyrovnání neočekávaných výkyvů a k zajištění spravedlivých zisků. Pozor: zaprvé „daň z mimořádných zisků“ je daní zcela výjimečnou a z ekonomického pohledu velmi sporným nástrojem. Navíc u nás dolehla prakticky jenom na ČEZ. Banky se jí dokázaly legální cestou vyhnout a další firmy nemají majoritu státu a zcela jistě by celou věc daly k soudu. Co to totiž je mimořádný, neočekávaný zisk? Kdo o tom rozhodne? Parta chlapů u nás v hospodě? Jaký zisk je spravedlivý? Každým kdo alespoň dva roky podnikal, ví, že skutečný zisk nelze příliš předpovídat. Záleží na mnoha proměnných a je spojen s mnoha riziky.

- podle Jareše si stát ponechal ve strategickém ČEZu majoritu právě proto, aby zajistil nadměrné zisky „ku prospěchu celé společnosti“ (vzpomínám si na výuku občanské nauky za socialismu. Tam se to výrazy „blaho všech“ a „vykořisťování“ jen hemžilo). Ve skutečnosti si stát ponechal v ČEZu vetšinu, protože my se bojíme soukromé sféry. RWE, EON, ani ostatní energetické společnosti v Německu nemají stát jako dominantního vlastníka. Když Německo zakázalo jadernou energetiku, tak muselo těmto firmám nahradit jejich potenciální ušlé zisky, protože v době výstavby jaderných elektráren tyto firmy nemohly předpokládat, že jaderná energetika bude zakázána.

- Jareš Šnobrovi vyčítá, že jeho hlavním cílem je vydělat na akciích více peněz. Co je na tom špatného? Copak učitelovým, hasičovým, úředníkovým nebo paně Jareše novinářovým cílem není vydělat více peněz za výuku, pohotovost na hasičské zbrojnici nebo za článek v Mladé frontě DNES?

- Nejde o to, že dividendy klesly, ani o to, že máme být rádi, že ČEZ je zdravá firma. Kdyby management ČEZu řekl, že je potřeba investovat do jaderných bloků a ČEZ nevyplatí proto žádnou dividendu, jako akcionáři se s tím smíříme. Jsme zvyklí na to, že pro budoucí růst musíme něco obětovat. To ale ČEZ neudělá, protože stát jeho peníze nutně požaduje (že je stát na druhé straně rozhází, to je druhá věc). Přitom všichni víme, že se budeme muset jako stát zaručit a finančně podpořit výstavbu nových bloků. Peníze, které dnes stát ČEZu vezme, mu bude možná muset v budoucnu vrátit formou garance za odběr elektřiny. Stát se tedy nechová jako zodpovědný hospodář.

- poslední výtkou nezávislého novináře Jareše vůči pokrytci Šnobrovi je, že menšina nevládne a rozhoduje „demokraticky“ většina. Ale ve vyspělém světě je zajištěna i ochrana menšinového akcionáře proti krokům většiny mimo legální rámec. Třeba při manipulaci s cenou akcií s cílem drobného akcionáře vytlačit apod.. Navíc i pro většinu platí všeobecně závazná pravidla. Hnáno do extrému, když většina Němců souhlasila s vyvražďováním Židů, není asi takové rozhodnutí přijatelné, i když si ho odhlasovala většina, že!?