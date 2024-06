Jak jsme s Danielem Křetínským kupovali britskou poštu

Ano, oba jsme investoři, ale přece jen se v některých detailech lišíme. Nu což, boháči už mají všelijaké úchylky.

Ačkoli jsme oba investoři, přece jen je mezi Danielem Křetínským (čtvrtým nejbohatším Čechem a nejbohatším Brňanem) a mnou několik rozdílů.

Tak předně: Nikdy bych si nekoupil ani Spartu, ani West Ham United (ten už kvůli názvu ne). K fotbalu a vůbec k profesionálnímu sportu mám záporný vztah. Ať každý sportuje. Zlepší tím svůj život a udrží si déle zdraví. Proč s tím ale otravují v televizi? Kdybych se měl rozhodnut, koupil bych si třeba Royal Albert Hall nebo Vídeňské filharmoniky. Je rozdíl dívat se na 22 upocených kluků běhajících po trávníku za koženou koulí nebo si poslechnout Mozartův Koncert pro flétnu a harfu C Dur, KV 299.

Zadruhé, zatímco on si média kupuje, já jsem přece jen tvořivější a raději do nich přímo píšu.

Lišíme se i ve vkusu ohledně žen. Anna Kellnerová, ani Vanda Janda nejsou můj typ.

Ale zpět k britské poště, oficiálně Royal Mail:

V roce 2013 byla společnost privatizována prostřednictvím nabídky akcií na londýnské burze. 52 % akcií bylo nabízeno za 3,3 libry. Cena vystoupala až na 7 liber. Která vláda by odolala? Britská vláda nabídla k odprodeji i zbývající akcie a celkově tak vydělala 3,3 miliardy liber. Co s nimi udělala, to je věc druhá. Jako všechny vlády světa, tak i ta britská peníze rozfrcala a nemá z nich už nic. Ptáte se, který blázínek si koupil akcie pošty? Koupili byste si akcie české pošty, produkující každý rok ztrátu?

I britská pošta musela být ztrátová. I Britové píšou dopisy stále méně a balíkové služby přebírají soukromé společnosti jako lukrativní business. Nu, i britská pošta má balíkovou sestru – GLS, ale hlavně: Poštovnictví projde transformací. Pošta nebude ztrátová věčně. Soukromý majitel už si tam udělá pořádek. Tak uvažovali akcionáři.

To se ovšem snadněji řekne, než provede. I britští pošťáci chtěli větší platy. I ve Spojeném království klesaly tržby a to vedlo k poklesu ceny akcií. Dokonce na 1,9 libry.

A tehdy přicházím na scénu já. 20. prosince 2019 kupuji prvních 400 akcií z celkového počtu 903.476.560 kusů ve free floatu. (část akcií dostali i zaměstnanci, ale ti je většinou už prodali a koupili si nějaké spotřební zboží) za 2,35 kus. 5. února 2020 dalších 500 kusů za 1,9 libry a 6. února téhož roku dalších 600 dokonce za 1,74 libry. To už si toho ale všiml i Daniel Křetínský a začal náš závod. Daniel koupil prvních 45.000.000 akcií. Těsně předtím, než Křetínský zvýšil svůj podíl na 201 milionů akcií, jsem zasáhl i já a koupil dalších 123 kusů za 2,31 GBP. Pak začala cena stoupat a v létě dosáhla 5 liber. Ani já, ani Daniel jsem akcie neprodali, věřivše v dlouhodobý úspěch.

Ačkoli GLS je zisková, hlavní poštovní činnost byla stále ztrátová a ztráta se dále prohlubovala. To funguje stejně jako u nás. Cena akcie proto zase klesla, a tak jsme oba přikupovali. Já 25. května 2023 300 kusů za 1,99 GBP. Když zahrnu i reinvestice dividend, můj konečný počet akcií je 2000 kusů. Ani Daniel nezahálel a zvýšil počet svých akcií na 248.325.000 kusů.

Co teď? Daniel právě nabídl, že vykoupí zbytek akcií za cenu 3,7 GBP. To se mi zdá přece jen o několik pencí přehnané. Asi ten boj vzdám. Při průměrné nákupní ceně 1,93 GBP i tak vydělám 1,67 libry na akcii. Nu což, není každý den posvícení. Já to Křetínskému přeji.

Když si Daniel Křetínský koupí britskou poštu, je to pro Brity stejný pocit, jako kdyby si Českou poštu (s.p.) koupil významný oligarcha z Bulharska. Tak se budeme těšit, že se v Jindřišské někdo z Východu nebo z Balkánu objeví. Až se naše pošta zprivatizuje, nic se na dodávkách zásilek nezhorší, jenom ušetříme pár miliard ze státního rozpočtu.