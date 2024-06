To takhle cizokrajně vypadající skupina mladíků nakupovala hamburgery

V centru města je vyhlášené pěkné okýnko s dobrými burgery. Občas se u něj zastavím a nezřídka musím i večer vystát frontu a vydržet kulturní obohacování.

Je ti vám to vůbec zvláštní. Hamburger v tom okénku stojí asi tak stovku, je docela dobrý, ale pracující člověk si ho nedává úplně každý den. Přecijen jídlo na den stojí člověka asi tak 200,- Kč a udělat z toho 300,- Kč člověk nechce pokaždé.

Kousek u okýnka je frekventovaná zastávka, na které čekávají na trolejbusy lidi. Určitě by si nějaký ten hamburger dali, ale asi to už vydrží domů, kde si něčím namažou chleba. Ušetří.

K okýnku to mám od bytu kousek a rád se tam občas stavím k večeru. Kolem okýnka je park a na něm jsou lavičky, svítí pouliční lampy. Řeknu vám, v 9 z 10 případů, kdy jdu do okénka nakupovat, okupuje lavičky i okénko jakási skupina lidí, nápadně se jeden druhému podobající barvou pleti, a baští burgery. A dělají randál.

Stojím takhle jednou před okýnkem a musím vystát a strpět chování mládenců, kteří si poručí, co všechno jim mají v okýnku připravit, do čeho chcou cibuli, do čeho nechcou cibuli. Pár hamburgerů dostanou rovnou do ruky a začnou na poličce u okýnka konzumovat, ke mě drze otočení čelem, opření o poličku. Pak si je k okénku zavolají: „Hotovo, tady máte ty burgery“, a v napěchované igelitové tašce jich je několik dalších kusů „s sebou“.

Burgery dojedí, na poličce nechají všechny papíry umaštěné majonézou a binec od zelí ležet, vezmou igelitku s dalšími hamburgery, a úplně v pohodičce odpochodují pryč. Mezitím další jim nápadně podobní mladíci sedí na lavičce ve světle pouliční lampy a konzumují svoje burgery.

Kdyby se to dělo občas, neřeknu – každý si jednou zajde koupit burger, i ti co jsou očividně na sociální podpoře. Ale takhle je to tam prosím pěkně skoro pořád, když si tam jdu koupit večer po desáté burger. Není to přitom nějaká odstrčená lokalita, je to centrum města, pěkná lokalita a pěkné okénko.

Jak už jsem řekl, poměr těchto nápadně se svým chováním jeden druhému podobajích mladíků, u kterých jsem zpozoroval, že své opálení neztrácejí ani v zimě, je vůči druhé skupině lidí, nápadně svým chováním kultivovanější, asi tak 7:2.

Někdy si říkám, že by okénko s nápisem „Neničte nám to tady, nebo bude muset ještě víc zdražit!“ bez nich snad zkrachovalo.

Ta bezstarostnost

Co mě na těchto mladících zaráží úplně pokaždé je jejich bezstarostnost a „zrelaxovanost“. Lidi takhle stávají na zastávce, nezřídka trochu zachmuřelí. Ale mladíci u okýnka ne. Ten zrelaxovaný hlasový projev, zrelaxovaný výraz ve tváři, úsměvy, ta bezstarostnost zanechání papírů od majonézy na poličce a následné bezstarostné odpochodování pryč.

Kam já se na ně hrabu, další den jdu obvykle do práce a tak bezstarostný nejsem.

Společnost na to úplně rezignovala

Takhle to přece nemohlo být vždycky. Kde jsou ti protivní dědci, od kterých člověk kdysi hnedka dostal sprda, když něco udělal, někde neuklidil? Kam zmizeli? Kde jsou ti, co by kdysi volali „Ty holoto jedna, okamžitě si to po sobě ukliďte!“ Všichni tam stojí, a včetně mě dělají, že to nevidí. Nemám ze sebe dobrý pocit.

Všude jsou tam navíc kamery. To by bylo, kdyby si na ně někdo dovolil. U soudu by jistě nepochodil s dobrým výsledkem, tipoval bych, že soudce by neuznal pár facek přislušníkům této menšíny za to, že „jen a pouze“ umaštěné papíry nechali ležet, určitě by souce ani nezajímalo rozčílení z toho, s jakou pohodičkou a bestrarostností odpochodovali pryč, a pochopení by jistě neměl ani pro to, že se to děje na zcela denní bázi.

No paragrafy přece mluví jasně...

Tak nevím co je to za skupinu občanů, neznáte je?

Pokud jste se už s takovýmito výše pospanými občany taky setkali, napište do diskuze. A zkuste mi vysvětlit, kde na to berou peníze. Čím to je, že obyčejní lidé na zastávce si nechodí kupovat ty burgery častěji. A jak to ti mladíci dělají, že jsou takoví bezstarostní – že bych se třeba mohl inspirovat a být taky takový bezstarostný.