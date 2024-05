Pokud má Petr Pavel opravdu IQ 107

Minulý rok v průběhu prezidentské kampaně vyšlo najevo, že prezident Petr Pavel měl komisí v roce 1987 ohodnoceno IQ na 107 bodů. Kolem tohoto výsledku se rozbouřila vášnivá diskuze.

Zahleděný pštros. Zdroj: free obrázky na https://pixabay.com/photos/ostrich-animal-bird-nature-heaven-4243189/

Předně, mít v IQ testu v roce 1987 výsledek 107 bodů, bez dalších informací o tom, jaký IQ test to byl, mi přijde poněkud neprůkazné. Mohlo se jednat třeba o nějaký orientační IQ test který dělala armáda vojákům, faktorů je hodně. Výsledek komise je možné vidět zde Odkaz

K napsání článku jsem nějak nechtěl dehonestovat prezdienta Pavla, spíše jsem to napsal na popud jednoho blogového článku „Prezident Pavel má IQ 107, moje švadlena 154“

Článek je příběh člověka, který dělal vedoucího švadleně s IQ 157, a kde autor dochází k závěru, že vysoké IQ neznamená úspěšnost člověka v profesním životě.

Základní orientace

Průměrné IQ je 100. Vysokoškoláci mají v průměru okolo 120. Na ČVUT FEL v Praze, kde se studenti z celé ČR, je pak průměr někde okolo 130. Na některých VŠ oborech to však může být méně než 120.

IQ 107 a víc má 32% populace, kdežto IQ 130 a víc má jen 2% populace. Einstein měl IQ přes 150. Foresta Gumpa odhladli na IQ 75

IQ předurčuje schopnost řešit matematické a fyzikální úkoly

Nevím jak je to teď, ale ještě před pár lety na prestižní škole VUT FIT v Brně nemusel uchazeč o studium absolvovat přijímací testy z matematiky, pokud mu certifikovaný IQ test vyšel víc než 118 bodů.

Totiž, mezi schopností řešit matematické a zejména pak matimaticko-fyzikální (a nejen ty) slovní úlohy a IQ je značná korelace. Na VUT tedy nemuseli opravovat uchazeči zkoušky u přijímaček, pokud ten prokázat dobrý výsledek v IQ testu.

Člověk s nížším IQ se sice může nabiflovat postupy, jak vypočítat třeba integrál a upravovat rovnice, a potom zvládat testy ve škole, ale stačí malá změna zadání neodpovídající nabiflovanému postupu, nebo rovnou zadání formou slovních úloh, a člověk s nížším IQ nebude schopen přijít na postup, jak danou úlohu vyřešit.

Člověk s nižším IQ se sice postupy může biflovat, ale bude mít problém rozumět tomu, co vlastně dělá.

Vysoké IQ neurčuje, jak dobrý někdo bude kamarád

A ani neurčuje, jak moc rádi budete mít kolegu v práci. Ale určuje, jak dobře a efektivně je daná osoba schopná řešit úkoly matematicko-fyzikálního typu, které prověřují vaše rozumové kognitovní schopnosti.

IQ 154 neznamená, že člověk nemůže dělat švadlenu

Co je špatného na tom, dělat za dob rovnostářského socialismu, švadlenu, pokud tato práce danou osobu baví a naplňuje? Zde autor výše uvedeného blogu „Prezident Pavel má IQ 107, moje švadlena 154“ dochází k mylnému závěru. Snaží se tvrdit: „Podívejte, tady člověk s IQ 107 to dotáhl na prezidenta, a tady druhá osoba s IQ 154 jen na švadlenu“.

Koneckonců já jako programátor si častokrát říkám, jak by mi v tomto ohledu mohlo být za socialismu fajn – nemusel bych se řídit finanční stránkou věci a šel bych místo toho dělat povolání, které mě baví víc. Podle Mensa testu mám IQ 130, ale raději bych byl truhlář, než programátor. Jak se ale dnes chcete uživit jako švadlena nebo truhlář?

Vysoké IQ a jednička z tělocviku

Vyšší IQ předurčuje k tomu, že se někdo stane dobrým inženýrem asi tak podobně, jako dobré fyzické testy předurčují k tomu, že se někdo stane třeba dobrým sportovcem, nebo výsadkářem v armádě.

U pohovoru se nemusíme ptát na IQ

Před lety se ještě u pohovorů na programátora skládaly IQ testy. Ačkoliv vyšší IQ jednoznačně predurčuje k tomu, že daná osoba se může stát dobrým programátorem, záruka to není.

Nechat skládat uchazeče u pohovoru IQ test je v dnešní době (alespoň pokud jde o můj obor) dost neprofesionální a řekl bych taky hloupé.

A to ne proto, že by nebylo důležité, jak si někteří lidi, třeba z HR, myslí. Je to důležité.

Existují totiž mnohem lepší způsoby, jak zjistit IQ uchazeče, a IQ testy můžete a měli byste obejít velkým obloukem. Postačí totiž vhodné technické ústní otázky u pohovoru, které prozradí nejen to, jak dobré schopnosti uvažování daný člověk má (tedy skoro IQ), ale spolu s tím i jakou má kvalifikaci pro danou pracovní pozici, a to včetně jeho schopnosti chovat se jako člověk a být rozumný, či společensky příjemný. A přitom o IQ nepadne ani zmínka.

Pozor na IQ testy

Mnohé IQ testy na internetu placené SMSkou jsou marketingové nesmysly pro vyždímání co největšího množství peněz z lidí. Tyto testy zpravidla vždycky zvýší vaše skóre o několik bodů, abyste měli z testu radost, výsledkem se pochlubili a tím ho doporučili dalším. Test skládejte na Mensa CŘ, jinde na Internetu to nemá valný význam.

Pokud má někdo opravdu IQ 107

Tento člověk by jen s velkou vynaloženou pílí a úsilím absolvoval průměrnou vysokou školu. Nenáročné obory na méně přísných školách by mu šly lépe, na těch lepších pak hůře.

Považuju za nepravděpodobné, že by dokázal vystudovat např. ČVUT FEL v Praze, nebo VUT FIT v Brně. Pokud by to s obrovským úsilím dokázal, trápil by se, a potom v průběhu keriéry v oboru by byl vždycky nejslabší článek. S opravdu notnou dávkou drzosti by to však mohl řídit, ale jen ve smyslu pořekadla: „Kdo to umí, ten to dělá; kdo to neumí dělat, ten to učí; kdo to neumí učit, ten to řídí.“, a oblíbený šéf by to nebyl (což mimochodem některá pracoviště chtějí).

Pokud má někdo IQ 107 a stal by se prezidentem, s nejvyšší pravděpodobností by šlo o prezidenta s historicky nejnižším IQ. Zároveň by šlo pravděpodobně o prezidenta s nejnižším IQ v rámci Evropy.