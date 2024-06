Když se firmy chovají k zaměstnancům jako hyeny

Management ve větší firmě je specialista na monetizaci všeho, co se jen dá, a vytěžené peníze proudí k bohatým majitelům či akcionářům.

Zdroj: free obrázky na https://pixabay.com/photos/pinocchio-nose-lying-nose-long-lie-2917652/

Při práci v týmech v korporátu jsem si už před nějakou dobou všimnul jedné věci. Vyskytuje se tam taková jedna past – teda, past není jen jedna, ale tahle je taková principiální.

Občas uvažuju, že bych k tomu napsal malou brožuru, kde bych všechno vysvětlil, a pak ji rozdával kolegům či juniorům. Je to na vysvětlení trochu složitější téma.

V blogu to však musím zkrátit. Tak jdu na to.

Zbytečně se příliš snažíte

Mezi zaměstnanci je občas k vidění, že někdo nad rámec svých pracovních poviností, s nadšením, a vlastně částěčně zdolán či oblbnutý pracovním tlakem a firemní masírkou, odvádí více práce, než za kolik je placen. Často tak může činit s vědomím, že tímto projekt nějak posune dál.

Řekněme pro jednoduchost, že bude pracovat o 1 hodinu denně navíc, než je obvyklé, aby měl z práce lepší pocit – tedy že si to udělá „pěkně“ a vyrobí si tímto pro sebe odměnu „v naturáliích“. Je to zbytečné a jeho úsilí bude zmonetizováno. A jak.

Totiž, v korporaci se často dělají dodávky na projektu s určitou kvalitou. Oznámkováno jako ve škole, řekněme, že to chtějí zákazníkovi dodávat na čtyřku, tedy dostatečně.

Přijde k tomu Franta, vidí ten produkovaný blivajz, a bude makat, aby dodávky byly na dvojku nebo alespoň na trojku. Franta je totiž snaživý a šikovný kluk, co chce věci kolem sebe zlepšovat, aby se mu dobře pracovalo, a zrovna před pár lety dokončil vysokou školu.

Nepočítá však s tím, že ve skrytu kanceláře číhá a sonduje projektový manager, častokrát s vystudovanou obchodní akademií nebo něčím podobným.

Jak zafunguje management

Firmu a její majitele reprezentují manageri. Jejich prací mimojiné je, starat se o zisky, což je tedy jedna z hlavních činností firmy – zvyšovat ziskovost. Zaměstnanci jsou prostředek.

Firma zákazníkovi dodává produkt, a chce na tom mít co největší marži. Zákazníkovi chce prodat co nejlevnější věc co nejdráž, v kvalitě, která ideálně jen tak tak uspokojí zákazníkový požadavky. Pokud zákazník není schopen rozpoznat či ocenit lepší kvalitu, dostane horší kvalitu.

Tedy Franta s kolegou se na vlastní pěst rozhodnou zvyšovat projektu kvalitu. Projektu se díky nim bude dařit nad rámec. Projektový manager (neboli anální sonda), co pořád s úsměvem na tváři slídí kolem a poslouchá, vysonduje, že všechno jde dobře, a že tedy při další fluktuaci si může firma dovolit na projekt příjmout levnější, méně schopnou pracovní sílu.

Tedy, kdyby Franta s kolegy nebyli takoví úderníci, projektu by se nedařilo tolik, a manager by musel příjmout schopnějí a dražší osobu. Protože se však projektu daří více než „je nutné“, dosadí levnější osobu, a tím se zvýší firmě zisk.

Tedy když to dosadíme do rovnice, Franta s kolegou se snažili jako blbci jen proto, aby na druhé straně těchto spojených nádob byl přijat člověk, který jejich úsilí zmaří. Tedy úsilí Franty, který chtěl věci kolem sebe zlepšovat, firma jen a pouze „zmonetizovala“.

Než to Franta pochopí (pokud vůbec), uplnyne pár let, on celý naštvaný z projektu odejde, a firma přijme dalšího takového Frantu.

Nesnažte se měnit projekt či firmu

Projekt, na kterém pracujete, má obvykle usedlou míru dodávané kvality. Pokud chcete dodávat lepší kvalitu, než je na daném projektu, běžte si najít lepší projekt, nebo lepš firmu. Pokoušet se měnit stávající projekt, jak vám to možná předal poctivý dědeček, je jako mrštit vejcem o zeď.

Zlepšovat je možné zahrádku u vašeho domečku a podobně. Nedělejte to však ve firmě.

Je jen jeden způsob, kdy má smysl snažit se zlepšit projektu kvalitu, a já jsem to ještě nikdy neviděl – že by vám management přidal, tedy proplatil vám to.

Mám za to, že není v dnešní době hloupější věci, než pracovat nad rámec svých poviností. Pokud chcete věci zlepšovat, nejlepší způsob je činit tak, že budete pravidelně vyhledávat lepší projekty a lepší firmy, a pracovat za lepší peníze. Tím podpoříte ty, kteří si to zaslouží.