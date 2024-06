Píšou na Blog články lidé propagující svou výdělečnou činnost?

Na místním blogu jsem už pár měsíců a za tu dobu jsem trochu obhlédl, kdo všechno zde vlastně píše články.

Labyrint.

Zdroj: free obrázky na https://pixabay.com/photos/stream-of-art-ariadnes-labyrinth-645898/

Autor: KnockOut

Do dnešní chvíle mě zaujal zejména jeden člověk, o kterém jsem se domníval, že si tady občas prostě píše své názory na téma náboženství a ezoterika, které ani nemají kdoví jakou čtenost. Při bližším prozkoumání jsem si všíml, že na své kontroverzní názory neodpovídá v diskuzi a tak jsem se jal hledat, kdo dotyčná osoba vlastně je.

V popisku to má napsané a vyzjistil jsem, že má na Youtube spoustu anglických videí pro nábožensky / ezotericky orientovanou organizaci, která prokazatelně vydělává svou činností peníze. A dále jsem se dozvzvěděl na Quora.com, že daný člověk vede svou vlastní ezoterickou skupinu, a že je vlastně docela známý a píše všude možně po Internetu, jak v češtině tak v angličtině a jak jsem řekl, na Youtube má desítky videi.

A přitom se původně daná osoba zdála, že si tu jen prostě píše občas blog, který ani nemá velkou čtenost a karmu, tedy nic co by stálo za řeč. No jo, jenže daná osoby chrlí podobné věci po celém Internetu ve značné míře. Nebudu zatím více specifikovat, kdo dotyčná osoba je, abych se zde nedopustil pomluvy.

Jenže dneska ráno jsem narazil na další

Takže dneska ráno na mě „bafnul“ blogový článek na téma toho, jak je manipulovaná inflace.

To, že inflace neodpovídá skutečnosti, je v investičních kruzích často skloňované téma, a na mě působí dojmem, že se mezi lidmi předává stylem „jedna paní povídala“. Často jsem na to narážel na Finexpert foru když jsem zabýval investicemi.

Jak se počítá inflace

Málokdo z laiků to ví, je to vesměs jednoduché – na výpočet inflace Český statistický úřad vytvoří tzv. Spotřební koš, ve kterém simuluje nákupy typické rodiny. Zahrnuje to různé položky, od potravin až po nájem, dokonce je zde i nákup vozidla. Tohle dělá ČSÚ rok za rokem a výsledkem je číslo znázorňující právě inflaci.

Už je to pár let, kdy jsem na popud těhle řečí ve světě investic o tom, jak inflace neodpovídá skutečnosti, šel s velkým sebezapřením podívat do spotřebního koše sám. Měl jsem takovou představu, že „úřední šiml“ určitě pracuje tak, že v roce 2000 by dal do „spotřebáku“ nákup vozu Škoda Felicia, kdežto v roce 2020 by tam dal Dacii Sandero, protože přece v roce 2000 bylo nejlevnější auto Felda, a teď je to přece Dacia – akorát tu málokdo chce, koupí si Škodovku a tak pro toho člověka je inflace vlastně o dost větší, než je realita.

A nebylo tomu tak! Do spotřebního koše skutečně uvedli novou Škodu Fabia (to byl rok tuším 2019). Při pročítání dalších položek v koši jsem se dopátral příjemnému překvapení, že jsou vlastně nastaveny docela rozumně.

Co na blogu tvrdí ředitelka finanční firmy

Takže při pročtení onoho blogového zápisku jsem se šel podívat, kdo daná osoba je. Má to u svého jména koneckonců napsáno včetně názvu firmy. A jak ta firma vydělává peníze?

Jsme nezávislou analytickou a konzultační společností. Naším cílem není „pouhé“ investiční zpravodajství; naším cílem je přinášet stále aktuální ekonomické prognózy, které můžete využívat při rozhodování o svých investicích. Firma

Pointa je, že osoba píše blogový článek, ve kterém „straší“ čtenáře manipulovanou inflací, a přitom má v tomto ohledu střet zájmu, protože pracuje pro firmu, která se zabývá investicemi. Když strašíte lidi na vlně toho, že inflace je manipulovaná a vaše peníze devalvují o víc, tak tím vlastně „vháníte ovečky“ do světa investování a hle – název firmy, kde se můžou obrátit o pomoc máte napsáno přímo u svého jména na blogu.

Závěrem

Vzhledem k tomu, že tady píšu články na téma, jak firmy různě manipulují a dělají špinavé marketingové fígle, tak dává smysl, že se v této věci ozvu.

Zatím tuhle situaci zde pouze sleduju a střádám informace, o obou osobách toho nevím dostatečné množství.

Doporučuju však dávat si pozor na to, kdo vlastně manipuluje koho.