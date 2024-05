Jsou goretexové boty tak trochu marketingový klam?

Pamatuju si, když jsem se jako dítě díval na obrázek popisující úžasné vlastnosti materiálu goretex, který se používá na výrobu nepromokavých bot.

Kožené boty. Zdroj: free obrázky na https://pixabay.com/photos/shoes-mountain-shoe-mountain-boots-2814287/

Na obrázku bylo popsáno, že tento „high-tech“ materiál dokáže „úžasnou“ věc:

Goretex umožní vlhkosti z nohou odpařovat se ven A přitom zabrání vodě dostat se dovnitř

Nevím, jak to tehda v 90. letech přišlo dospělým, ale na mě to zapůsobilo jako nějaký magický materiál. Možná, že nejsem sám, vzhledem k tomu, kolik se na trhu vyskytuje goretexových bot - jsou všude.

Protože však mám širší chodidlo a vysoký nárt, díval jsem se při nákupu nových pohorek po kožených variantách, neboť ty se dokáží po čase přizpůsobit chodidlu a pěkně jej obkreslit.

Když jsem se o to více zajímal a koupil si svoje první pořádné kožené pohorky, zjistil jsem, že vlastně goretex žádnou magickou vlasnost nemá a nabyl jsem dojmu, že jediná lepší vlastnost oproti kůži na něm je, že je levný. Kdo by to byl řekl. (ironie)

„Nakupovat levně, prodávat draze, zpožďovat platby“ Obchodní oddělení

Totiž, úplně stejnou vlasnost má kůže. Když máte kožené pohorky a je sucho, při pocení vašeho chodidla kůže pot nasává a vlhne. Z povrchu bot se potom tato vlhkost odpařuje ven. Tedy když je sucho, kůže propouští vlhkost vašich nohou ven, dýchá.

No a když v kvalitních celokožených botách dáte nohu třeba do řeky, tak kůže postupně zvlhne, tím se jí uzavřou póry a nepropustí vodu dovnitř. Tedy v mokru kůže nepropustí vodu dovnitř.

Shrnuto:

Kůže umožní vlhkosti z nohou odpařovat se ven A přitom zabrání vodě dostat se dovnitř

Nápověda: Počkat... vždyť to je ta samá vlasnost jakou avizuje goretex.

Tipuju, že materiál goretex používá ten samý mechanismus, co kůže, tedy že při nasáknutí vodou se mu uzavřou póry a další voda potom neproteče dovnitř do boty.

No jo, jenže Goretex má oproti kůži potom už jen samé nevýhody. Jednak jsem se dočetl od zkušenějších horalů, že goretex má tendenci v botách praskat. Tedy koupíte si drahé goretexové boty, za rok používání membrána praskne a při šlápnutí do louže máte mokro v botě. To samé se stalo členovi rodiny – vždyť ty boty jsou potom na vyhození.

Další nevýhoda, o které jsem čítával, je, že goretex údajně nefunguje dobře při parných dnech a má raději nižší teploty. Nemám ten dojem, že by tímto problémem kvalitní kůže trpěla.

Goretex je oproti kůži snad jen levný

A abych byl fér, tak má ještě jednu vlasnost, že je lehčí. Ne, že bych jako chlap řešil na pohorkách rozdíl v několika gramech hmotnosti, zajímá mě hlavně výdrž.

O kvalitních kožených botách se traduje, že vydrží desítky let. Jenže, taky něco stojí. Tak já teda řeknu tu cifru, pro většinu čtenářů bude neuvěřitelná a absurdní: Nejlevnější kvalitní pohorky z pořádné kůže stojí dnes od 9000,- Kč výše. Přeberte si to jak chcete, tohle je můj závěr ze zevrubného zkoumání trhu.

Všechny kožené boty v cenové kategorii níž jsou náhražkové kompromisní boty – naštval jsem vás? Jsou z méně kvalitní, tenké kůže, která nemá tak dobré mechanické vlasnosti a nepromokavost, a nemají kvalitní šití, častokrát jsou šity tzv. „flexiblovou“ metodou nebo rovnou jen lepeny. V mnoha případech jsou dokonce ušity z několika dílů kůže, což sice vypadá laickému zákazníkovi na pohled cool, ale přitom je tím kvalita snížena.

Pokud vám vadí vysoká cena a říkáte si, že je to absurdní, mám pro vás útěchu: Jako u mnoha jiných výrobků by tato cena za pořádnou botu mohla být o dost níž, třeba už na 4000,- Kč, kdyby nebyla výroba těchto bot odlačena na druhou (nebo možná spíše třetí) kolej levnějšími ale zato méně odolnými materiály, prosazenými na trhu marketingem.

Oni by totiž i v té Bangledéši uměli ušít pořádné kožené boty, kdyby to však jen po nich někdo chtěl, a vida, z 9000,- Kč placených za práci v Itálii by rázem byla půlka a kdoví, možná ještě míň.

Jenže proč by vám někdo prodával za 4500,- Kč boty, které by vydržely celý váš život, když vám může za 2999,- prodávat boty s životností pár let, takže od vás v průběhu života inkasují několik desítek tisíc za obuv?